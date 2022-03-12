俄央行：莫斯科证券交易所下周将继续关闭

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俄罗斯中央银行周六宣布，3月14日至18日莫斯科证券交易所不会恢复交易。

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俄罗斯央行还通过其网站表示，外汇市场将于当地时间周一上午10点重新开放，商品交易也将在那时恢复。至于3月21日那一周的股市操作，俄罗斯央行表示，将在晚些时候公布。

自俄罗斯入侵乌克兰以来，莫斯科证券交易所就一直关闭，因为美国、欧盟及其他西方盟友和伙伴对俄实施了系列制裁，俄罗斯卢布兑美元汇率暴跌至历史最低点。

俄总统发言人佩斯科夫本周在回应自入侵乌克兰以来该国所面临的国际制裁时表示：“美国在对俄罗斯实施一场经济战，我们将极为严肃地研究美国禁止从俄罗斯进口能源的决定，并将根据俄罗斯的利益采取所需的措施。”佩斯科夫此话随后在互联网上被部分网民纠正为国际社会针对入侵乌克兰所采取的对俄“特别经济行动”。

美国总统拜登（Joe Biden）周五在出席民主党党团活动时表示：“与我们的伙伴和盟国一起，我们已经加强了对腐败的俄罗斯亿万富翁的压力。我们正在增加七国集团国家之间的协调，并且针对追查不义之财。你们看到这些游艇中的一些达到450英尺长。不，我是认真的。（这些游艇）价值数亿美元，还有他们的豪华公寓。我们的全部经济制裁和出口管制正在粉碎俄罗斯的经济。我知道你们中的许多人都详细地知道这一点，卢布已经失去了一半以上的价值。你们知道卢布对美元的价值是多少吗？今天你需要200卢布才能等于1美元。”

拜登说：“莫斯科证券交易所关闭的原因很简单。有人问我：‘那么，它为什么关闭？’ 因为，在过去的两个星期里它一开门就会被解散。你听到了吗？ 它将被爆破。信用评级机构已将俄罗斯政府的评级降至‘垃圾’级别。而离开俄罗斯的私营企业和国际公司的名单正在一天天地增加。”

拜登指出：“不过我想说清楚。我们将确保乌克兰有武器来抵御入侵的俄罗斯军队。我们将发送金钱和粮食援助，以拯救欧洲——乌克兰的生命。我们将张开双臂欢迎乌克兰难民，如果，事实上，他们一路来到（我们）这里。当我们向乌克兰提供这种支持时，我们将继续与我们在欧洲的盟友站在一起，并发出一个明确无误的信息，即我们将以一个团结的、振奋人心的北约来捍卫北约的每一寸领土。团结一致。 ”