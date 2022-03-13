俄财长：俄罗斯一半的外汇储备因制裁被冻结，与中国的伙伴关系不仅保持还要增加

俄罗斯/中国/乌克兰

据塔斯社报导，俄罗斯财政部长西卢安诺夫（Anton Siluanov）3月13日在接受俄罗斯第一频道采访时说，在制裁影响下，俄罗斯一半的黄金和外汇储备已经遭到冻结，并表示指望中国帮助抵御制裁对该国经济的打击。

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西卢安诺夫在采访中说：“（受制裁的俄罗斯外汇储备）大约是我们这些储备的一半。我们的（黄金和外汇）储备总额约为6400亿美元。目前，我们不能使用这些储备中的约3000亿美元。”他补充说：“俄罗斯的部分外汇储备是以中国货币（人民币）计算的。然而，西方国家现在正对中国施加压力，以限制与中国的贸易。”

西卢安诺夫随后说：“当然，有压力限制我们以人民币获得的那些（外汇储）备。我认为，我们与中国的伙伴关系将使我们能够保持我们已经取得的合作，不仅保持，而且还要在西方市场正在关闭的情况下增加。”

这位俄罗斯财长重申，对俄罗斯“不友好的国家”的债务将以卢布支付。西卢安诺夫说：“但是，我再次重申，我们必须向那些对俄罗斯联邦不友好并对外汇储备的使用做出如此限制的国家支付的债务，正是对这些国家，我们将以卢布等值支付债务。”

同样在当天，美国国家安全顾问沙利文（Jake Sullivan）在接受美国有限电视新闻网（CNN）采访时表示，如果中国在经济上支持俄罗斯入侵乌克兰，“将绝对面临后果”。

沙利文周日在接受CNN《国情咨文》节目采访时说：“我们相信，事实上，中国在入侵发生之前就已经知道普京在计划什么。他们可能不知道俄罗斯（计划）的全部内容，因为普京很有可能以欺骗欧洲人和其他人的方式对他们进行了欺骗。我们也在密切关注，看中国在多大程度上确实向俄罗斯提供了任何形式的支持、物质支持或经济支持。” 沙利文补充说：“这是我们关心的问题，我们已经向北京传达，我们不会袖手旁观，允许任何国家赔偿俄罗斯因经济制裁造成的损失。”

值得一提的是，曾在叶利钦总统任内担任俄罗斯副财长兼央行副行长的俄经济学家阿列克萨申科(Sergey Aleksashenko)2月28日在接受美国消费者新闻与商业频道（CNBC）采访时分析称：“如果我们相信欧盟和美国以及七国集团成员将冻结和封锁所有俄中央银行的资产和账户，这意味着中央银行第二天拥有的黄金（价值）是1350亿美元，（这些）是保存在俄罗斯的实物黄金，以及大约600亿美元的人民币，所以就是这样。”

阿列克萨申科说：“这意味着没有美元，没有欧元，而在俄罗斯对人民币的需求非常小。此外，在这种情况下，俄中央银行将无法出售其黄金，因为没有一家银行会用欧元或美元付款，而拿（黄金）换人民币是愚蠢的。” 这种情况会有效地阻止俄央行进行日常运作，并可被视为“混合战争”的行为。

阿列克萨申科说：“不是美国或欧盟发动了这场战争。俄罗斯发动了反对文明、反对21世纪、反对整个世界的战争”。他说，普京长期以来一直在发动这场战争，直到西方被迫以惩罚性经济措施作出回应。

阿列克萨申科指出：“如果俄罗斯想使用当前文明的工具，如果俄罗斯想使用全球化经济、全球化世界的工具：美元、欧元、英国法律体系、美国法律体系、欧洲法律体系，俄罗斯就应该按照规则行事。”