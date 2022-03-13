非洲科技投资近五年突飞猛进

非洲经济/科技企业

已有40年历史的Partech，在信息与通讯科技领域，是一家国际知名的风险投资机构。该基金非洲分支Partech Africa的最新报告指出，非洲科技的生态体系继续突飞猛进，投资在过去五年里增长了20倍。2021年的受益国增至30多个，总金额52亿美元。尼日利亚、南非、肯尼亚和埃及为四大投资流入国，至少占80%。这是本台RFI法语«非洲经济»专栏（Chronique Afrique économie）本周的最新话题之一。

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RFI / Afrique Economie. 法广«非洲经济» © RFI

已有40年历史的Partech，在信息与通讯科技领域，是一家国际知名的风险投资机构。该基金非洲分支Partech Africa的最新报告指出，非洲科技的生态体系继续突飞猛进，投资在过去五年里增长了20倍。2021年的受益国增至30多个，总金额52亿美元。尼日利亚、南非、肯尼亚和埃及为四大投资流入国，至少占80%。这是本台RFI法语«非洲经济»专栏（Chronique Afrique économie）本周的最新话题之一。

RFI Image Archive / La page d'accueil de Partech l'un des fonds d'investissements les plus connus dans la Tech mondiale. © partech / RFI Image Archive

本台RFI法文网2022年03月11日星期五在«非洲经济»专栏（Chronique Afrique économie）刊出了记者夏洛特（Charlotte Cosset）的一篇最新采访，介绍总部欧美的风险投资机构Partech，在2018年成立了其非洲分支Partech Africa。这一分支机构如今已发展成为致力于非洲初创企业的最大风险投资基金之一。这一法文专栏报导的原标题为：[La tech africaine poursuit sa croissance, selon le dernier rapport de Partech Africa]。换作中文可译为：[Partech Africa最新报告，非洲科技延续增长]。以下予以简介，仅供参考。

RFI Image Archive / Partech Africa : l’écosystème de la tech africaine poursuit son essor en 2021 avec 5,2 milliards de dollars de fonds levés pour plus de 700 investissements. (illustration) REUTERS - Kacper Pempel / RFI Image Archive

本台RFI专栏记者在这一报导中说，Partech Africa的共同领导之一，曾经是谷歌（Google）非洲法语区的前高层。据这一风险投资机构发布的最新报告，2021年非洲科技的生态体系已继续呈飞跃发展，700多项投资共筹集到资金52亿美元。

非洲科技投资五年里增长20倍 -

Partech Africa的这名共同主管指出，要注意的首现现象之一是投资国家的多元化。他在接受本台RFI通讯员采访时解释说：刚开始这一工作时，85%的投资集中在尼日利亚、南非和肯尼亚3个非洲国家。如今增添了埃及。这四大投资流入国至少占80%。更重要的是，科技投资的受益国数量继续增加，从五年前的10多个，扩展到如今的30多个。这对生态体系的健康和发展而言，是重要的指标。

非洲法语区里的投资不容小觑 -

另一重要因素是，非洲英语区依然领先，但不再是唯一有吸引力的参与方。在四大投资流入国之外，其它投资有一半是在法语区国家。今年，塞内加尔排名第五，这是因为其初创公司Wave筹资创下记录，其估价高达17亿美元。让英语系的人如梦初醒，这才意识到他们在法语区里错过了些什么，并开始对法语初创企业感兴趣。这将有可能是一种在未来几年得以保持的趋势。

非洲不乏金额上亿美元大交易 -

另一突出现象是，投资集中在几个初创企业。业内人士称之为“大宗交易”（megadeal），这是指筹资超过一亿美元的初创企业。2021年有14家这样的初创企业。它们共筹集到25亿美元，占总额的一半。其中12家是金融科技企业（fintech）。

RFI Image Archive / Partech Africa : La tech africaine poursuit sa croissance, la diversification des secteurs d’activité des start-up grâce à la transformation numérique de domaines comme l’agriculture, la santé ou encore l’éducation. (illustration) Getty - Adam Gault / RFI Image Archive

Partech Africa指出，另外值得注意的还有，得益于数值化转型，受益初创企业的行业多样性，涵盖农业、健康和教育等领域。

.（翻译编辑：RFI 法广尼古拉）.