沙特据报考虑对华部分石油贸易使用人民币计价

沙特/中国/经贸

据《华尔街日报》3月15日报导，熟悉此事的消息人士说，沙特正在与中国政府积极谈判，以人民币为其向中国出售的部分石油计价，此举将削弱美元在全球石油市场的主导地位，并标志着世界第一大原油出口国再次向亚洲转向。该报另在周一报导，沙特阿拉伯已邀请中国国家主席习近平在四月初开始的斋月结束之后访问利雅得。

广告 继续浏览后续

报导称，据熟悉此事的消息人士透露，沙特与中国就人民币计价的石油合同进行的谈判已经断断续续地进行了六年，但今年却加速了谈判进程，因为沙特方面对美国几十年来为保卫该国所做的安全承诺越来越不满意。沙特对美国不支持他们干预也门内战，以及对拜登政府试图重返“伊朗核协议”感到愤怒。沙特官员表示，他们对美国去年突然从阿富汗撤军感到震惊。

报导指，中国购买了沙特出口的25%以上的石油。如果以人民币计价，这些销售将提升中国货币的地位。沙特人还在考虑将人民币计价的期货合约，即所谓的“石油元”（petroyuan），纳入沙特阿拉伯石油公司（Aramco）的计价模式。

对于沙特来说，即使其每天大约620万桶的原油出口中的一部分以美元以外的其他货币计价，也将是一个巨大的转变。全球石油销售的大部分，大约80%是以美元结算的，而且自1974年以来，沙特人完全以美元进行石油交易，当时与尼克松政府达成的交易包括对沙特王国的安全保证。

报导提及，中国在2018年推出了人民币计价的石油合同，作为其努力使人民币国际化一部分，但它们并没有对美元在石油市场的主导地位产生影响。对北京来说，使用美元已经成为一种危险，美国因其核计划而对伊朗实施的制裁和因乌克兰入侵而对俄罗斯实施的制裁都凸显了这一点。

报导称，中国已经加强了对沙特领导层的追求。近年来，中国帮助沙特建造了自己的弹道导弹，就核计划提供咨询，并开始投资王储穆罕默德·本·萨勒曼所看重的项目，即沙特未来特大城市Neom计划。

据该报周一报导，沙特阿拉伯已邀请中国国家主席习近平在四月初开始的斋月结束之后访问利雅得。这或将成为自新冠疫情爆发以来习近平的首次国外旅行。其中一位消息人士说，利雅得正计划复制2017年时任美国总统特朗普首次出国访问时给予他的热情接待。

该报引述一位沙特官员的话说：“王储和习近平是亲密的朋友，都明白加强关系的潜力巨大。”该官员补充称，这不仅仅是“他们向我们购买石油，我们向他们购买武器。”中国外交部发言人赵立坚周二在记者会上回答中方是否已接到邀请时表示：“我没有可以提供的消息。”

报导指出，在拜登政府上台后，沙特与美国的关系已经恶化，拜登曾在2020年的竞选中说，沙特记者卡舒吉(Jamal Khashoggi)2018年遭利雅得当局残忍杀害，沙特应该成为一个国际“贱民”。美国情报部门称，穆罕默德王储下令杀害卡舒吉，他本人则拒绝参加拜登和沙特统治者萨勒曼国王上个月的通话。

报导称，相比之下，中国从沙特的石油进口在过去三十年里不断膨胀，与中国不断扩大的经济相适应。根据中国海关总署的数据，沙特是2021年中国的第一大原油供应国，每天销售176万桶，其次是俄罗斯，每天160万桶。一位熟悉会谈的沙特官员说：“动态已经发生了巨大的变化。美国与沙特的关系已经改变，中国是世界上最大的原油进口国，他们正在向沙特王国提供许多有利可图的激励措施。”该官员称，“中国一直在向王国提供你能想象到的一切。”

一位美国高级官员称，沙特以人民币向中国出售石油的想法是“高度不稳定和激进的”，“不太可能”。这位官员说，过去在华盛顿和利雅得之间关系紧张时，沙特人曾提出过这个想法。

报导指出，沙特方面有可能对这一想法退缩。每天将数百万桶石油交易从美元转换为人民币，可能会使沙特的经济受到影响，因为沙特的货币里亚尔与美元挂钩。穆罕默德王储的助手们一直在警告他，如果他仓促地推进这一计划，会造成不可预测的经济损失。

赞成这一转变的沙特官员认为，沙特可以利用部分人民币收入来支付参与国内大型项目的中国承包商，这将有助于减轻与货币资本控制有关的一些风险。中国还可以提供激励措施，如在沙特进行数十亿美元的投资。另一位熟悉会谈的官员说，人民币计价可以让利雅得方面对北京有更大的影响力，并有助于说服中方减少对伊朗的支持。