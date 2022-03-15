-非洲:新冠疫情两年后酒店策略

非洲经济 / 酒店策略

非洲大陆，在经历了两年之久的Covid-19新冠疫情后，酒店业把希望寄托于2022年。尽管，旅行还十分有限，但正在重新恢复。游客开始重返非洲。就此，非洲大陆的酒店业者向法国记者谈到他们的展望和策略。这是本台RFI法语«非洲经济»专栏（Chronique Afrique économie）03月14日本周一的最新话题。

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本台RFI法文网2022年03月14日星期一在«非洲经济»专栏（Chronique Afrique Economie）刊出了记者夏洛特（Charlotte Cosset）与非洲酒店业多名高层管理者之间的一个访谈。话题围绕旅游界之前的艰难处境，和对未来的乐观态度。

FMM / RFI : Chronique Afrique économie - 法广«非洲经济»专栏 © FMM

这一法文专栏报导的原标题为：[Les stratégies de l'hôtellerie de l'après Covid sur le continent africain]。换作中文可译为：[非洲大陆Covid疫情后的酒店业策略]。以下予以简介，仅供参考。

突尼斯的苏丹大酒店(Hôtel Le Sultan) -

本台RFI法语«非洲经济»专栏记者在这一访谈节目中，首先介绍了第一位受访者是突尼斯四星级苏丹大酒店(Hôtel Le Sultan)的领导美迪(Mehdi)。这家大酒店位于海滨度假胜地哈马马特(Hammamet)，有271个客房与套间。这家酒店被迫歇业六个多月，而托马斯·库克旅行社(Thomas Cook)的倒闭可算是雪上加霜。但他获得了一笔贷款，以维持其经营活动。

苏丹大酒店(Hôtel Le Sultan)调整管理 -

美迪(Mehdi)接受本台RFI法广记者采访时解释说，当务之急是让酒店保持其国际标准。业主必须继续投资用于维护和完善服务。但大翻新工程和大手笔投资得往后挪。在过去，每10年到15年会做一次大投资，用于搞大翻新工程。如今，则改为每年做些小投资，用于保持酒店的最佳条件。

苏丹大酒店(Hôtel Le Sultan)适应变化 -

面对卫生危机，酒店业者必须予以适应。美迪（Mehdi）说，他们学着去吸引其它市场，尤其是十年前对住酒店完全没兴趣的当地市场。绝大多数得以继续经营的酒店应感谢当地市场。酒店业者投资，把空间改为会议室，以满足当地在周内的工作和商务逗留之需。休闲客，到周末回来的已经够多。尽管在冬季的月份里是亏损经营，但赤字已经减少，不需要让员工们减薪。

欧诺莫酒店集团(Onomo Hotels)得融资 -

在非洲拥有22家大酒店的欧诺莫酒店集团(Onomo Hotels)，总部设在摩洛哥经济中心卡萨布兰卡(Casablanca)。当前危机，这家大型酒店集团也未能幸免。在实行防疫限制措施的几个月间，经营活动至少下降三分之二。虽然这段时期艰难，但该酒店集团争取到国际金融公司（IFC）3600万美元的融资。

欧诺莫酒店集团(Onomo Hotels)求扩大 -

欧诺莫酒店集团(Onomo Hotels)的总经理在接受本台RFI记者采访时说，这笔资金如今将能使其投资和充实三家现有酒店，分别是在塞内加尔的达喀尔(Dakar)、科特迪瓦的阿比让(Abidjan)和马里的巴马科(Bamako)。

RFI Image Archive / Onomo Hotels qui possède actuellement 22 hôtels sur le continent africain. (illustration) © RFI Image Archive

欧诺莫酒店集团(Onomo Hotels)的这位高管还表示，仍就希望编织其网络，朝前迈进，并在他们认为的一些战略城市发起新行动，比如喀麦隆首都雅温得(Yaoundé)。

RFI / Afrique Economie. 法广«非洲经济» © RFI

尽管当前大环境，欧诺莫酒店集团(Onomo Hotels)的总经理仍保持乐观，认为未来机会很多。他祝愿集团良好增长，并希望在不久的将来，扩展到加纳、埃塞俄比亚或肯尼亚。

.（翻译编辑：RFI法广电台 尼古拉）.

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