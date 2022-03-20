刚果(布):邮政储蓄员工讨薪

非洲经济 / 社会就业

刚果共和国（Congo-Brazzaville）是中部非洲经济与货币共同体（CEMAC）一员。该国邮政和储蓄公司（Sopeco）有240多名员工在位于首都的公司领导机构前无限期静坐讨薪，现已超过一个月之久。他们要求支付已经拖欠了30月的工资。本台RFI通讯员来到现场做采访，进行实地报道，并已在本周的最新一集法语«非洲经济»专栏（Chronique Afrique Economie）节目中播出。

广告 继续浏览后续

本台RFI法文网2022年03月18日星期五在«非洲经济»专栏（Chronique Afrique Economie）刊出法语通讯员发自布拉柴维尔的一篇最新实地采访报道。刚果邮政和储蓄公司（Sopeco-Société des postes et de l’épargne du Congo）的员工已静坐超过一个月之久，要求结算拖欠了两年半的工资。

RFI / Chronique Afrique économie 法广«非洲经济»专栏 FMM Studio Graphique

这一法文专栏报导的原标题为：[Congo : à Brazzaville, les agents des postes postulent 30 mois d'arriérés de salaire]。换作中文可译为：[刚果-布拉柴维尔，邮政员工讨30个月的拖欠工资]。以下予以简介，仅供参考。

讨薪员工不容易 -

据本台RFI通讯员罗伊西雅（Loïcia Martial）发自布拉柴维尔（Brazzaville）的采访报道，在刚果邮政和储蓄公司（Sopeco）的院子内，员工们一个多月以来在讨薪，并要求改善工作条件。一名表情气愤的女支持者接受采访指出，必须说的是，员工们所正在遭受的苦难并不容易。2022年至今还没有拿到一分钱的工资。

工会看到了问题 -

刚果邮政和储蓄公司（Sopeco）的跨工会（Intersyndicale）发言人Steal指出，过去四年中，拖欠了30个月工资。工会代表认为，公司确实存在管理问题，也有对人力资源的管理。工会还注意到，作法上的独裁。既没有领导力，也缺乏远见。

讨薪者处境艰难 -

邮递员工会（le postier）书记Ngami指出，刚果邮政和储蓄公司（Sopeco）的员工们失去了他们的尊严。有人失去了住所，另有人失去了家庭，孩子们受教育的权利不再能够得以保证。这就是一家之主被拖欠工资30个月后的处境。

RFI / Afrique Economie. 法广«非洲经济» © RFI

企业现状很棘手 -

本台RFI法文报道说，据刚果邮政和储蓄公司（Sopeco）领导层内的一个消息渠道，该企业当前处境棘手，超出人们的想象。

.（翻译编辑：RFI法广电台 尼古拉）.