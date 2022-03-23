俄外长承认俄国内对西方制裁的规模出乎意外

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据俄罗斯《生意人报》3月23日报导，俄外交部长拉夫罗夫当天在莫斯科国际关系学院参加研讨会时，就全面入侵乌克兰后俄罗斯所遭受的国际社会系列制裁表示，没有人预料到西方会扣押俄罗斯中央银行储存在海外的外汇储备。他重申，西方国家扣押俄央行价值3000亿美元的外汇储备是“盗窃”行为。

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拉夫罗夫周三向其母校莫斯科国际关系学院的师生们表示：“当中央银行的储备金（被冻结）时，预测西方可能实施何种制裁的人根本没有想到（这一可能）”。他重申，西方国家采取的这一制裁是“盗窃”行为。

拉夫罗夫称：“必须使俄罗斯永远不再依赖来自国外的供应”。但他补充说，“如果他们愿意”，莫斯科将在未来“准备好与西方合作”。

自俄罗斯全面入侵乌克兰以来，欧盟委员会、法国、德国、意大利、英国、加拿大和美国的领导人2月26日晚发布联合声明宣布，对俄罗斯中央银行实施制裁，并将一些俄罗斯银行从SWIFT国际结算系统中移除。

欧盟委员会主席冯德莱恩（Ursula von der Leyen）当天召开记者会就这一决定表示：“随着俄罗斯军队对基辅和其他乌克兰城市发动攻击，我们决心继续对俄罗斯施加代价，进一步将俄罗斯从国际金融体系和我们的经济中孤立出来。”

冯德莱恩指出：“我们将阻止普京使用他的战争资金。我们将使俄罗斯中央银行的资产瘫痪。这将冻结其交易。而且它将使中央银行无法清算其资产。最后，我们将努力禁止俄罗斯寡头在我们的市场上使用其金融资产。所有这些措施将大大损害普京为其战争融资的能力。它们将对（俄罗斯）经济产生侵蚀性影响。”

冯德莱恩在当时强调：“普京走上了一条旨在摧毁乌克兰的道路，但他所做的，其实也是在摧毁他自己国家的未来。”

曾担任俄罗斯副财长兼央行副行长的经济学家阿列克萨申科(Sergey Aleksashenko)2月28日在受访时分析称：“如果我们相信欧盟和美国以及七国集团成员将冻结和封锁所有俄罗斯中央银行的资产和账户，这意味着中央银行第二天拥有的黄金（价值）是1350亿美元，（这些）是保存在俄罗斯的实物黄金，以及大约600亿美元的人民币，所以就是这样。”

阿列克萨申科说：“这意味着没有美元，没有欧元，而在俄罗斯对人民币的需求非常小。此外，在这种情况下，俄中央银行将无法出售其黄金，因为没有一家银行会用欧元或美元付款，而拿（黄金）换人民币是愚蠢的。”