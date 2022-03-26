乌克兰热战抬高非洲肥料价格

农业生产 / 原材料

俄罗斯攻打乌克兰导致非洲进口化肥的价格飙升，尿素价格已经翻了好几倍。因为，俄罗斯、白俄罗斯和乌克兰都是非洲大陆化肥的最大供应国。非洲能否克服肥料短缺？就此，本台RFI法语«非洲经济»专栏（Chronique Afrique Economie）在本周的最新一集节目中探讨了这一话题，并播出了对数名法国业内人士的访谈录音片段。法国业内人士认为，今年有必要国家干预。

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本台RFI法文网2022年03月25日星期五在«非洲经济»专栏（Chronique Afrique Economie），刊出了记者奥利维耶（Olivier Rogez）的一篇最新采访报道，焦点围绕乌克兰战争致非洲的进口化肥价格暴涨，未来可能在一些地区引发粮食危机。这一法文专栏报导的原标题为：[Peut-on pallier le manque d’engrais en Afrique?]。 换作中文可译作：[我们可否克服在非洲缺少肥料？]。以下予以简介，仅供参考。

RFI Image Archive / AFRIQUE ÉCONOMIE : Peut-on pallier le manque d’engrais en Afrique? Ici, dans le comté de Kericho au Kenya, Evaline Cebe, 35 ans, cueille des feuilles de thé (illustration). Getty Images - Tuul & Bruno Morandi / RFI Image Archive

本台RFI法语«非洲经济»专栏记者在这一节目中，就非洲化肥价格当前飙升，分别采访了Afriqom事务所一名谙熟非洲肥料市场的顾问和专家，和法国Dratigus Development企业战略事务所的总裁。

RFI / Chronique Afrique économie 法广«非洲经济»专栏 FMM Studio Graphique

这一报道介绍说，俄罗斯、白俄罗斯和乌克兰都是非洲大陆化肥的最主要供应国。如今，非洲国家和它们的发展伙伴们担心，未来非洲的某些地区可能会爆发持续数年的粮食危机。如何应对这种风险？能否以本地肥料取代进口化肥？

非洲农民不再有能力购买进口化肥 -

非洲农民今年是否应该弃用化肥？这一问题随着氮肥价格在全球市场暴涨而被提了出来，主因是乌克兰战争。以氨（ammoniac）为基础生产的尿素或氮肥（urée）为例，价格已经翻了8倍，达到每吨一千美元。结果是农民不再有购买能力。

RFI Image Archive / L'envolée du prix du gaz compromet la production des engrais en Europe. La Russie est un grand fournisseur d’engrais azotés pour l’Union européenne, le pays assure 30% des besoins de l’Union. Par ailleurs, la Russie est un acteur incontournable : sa production représente un quart des échanges mondiaux. (illustration) © CC0 Pixabay - Samuel Faber / RFI Image Archive

Afriqom事务所的一名非洲肥料市场顾问和专家表示，如今，大体上是一吨化肥相当于生产十五吨至二十吨的粮食颗粒。小麦或玉米。如果不进口——人们看到西非的缺口100万吨，那么会自动缺少2000万吨粮食颗粒。算法很简单，以小麦的每吨价格来计算，一百万吨化肥所需的预算。如果是进口粮食颗粒，则需5至6倍。

本地有机肥是否能够替代进口肥料 -

即刻的解决办法不是来自非洲的肥料生产者。因为尤其是尼日利亚人正在利用高价的天赐之机，向巴西和欧洲出售一部分他们生产的氮肥。至于是否能够用有机肥代替化肥？这种肥料的生产是以乡下的农业废料。

非洲有机肥的工业化生产提上议程 -

Dratigus Development企业战略事务所的总裁认为，无论是在加纳，还是布基纳法索或者刚果（金），有机物都越来越让企业感兴趣，但这一行业才刚刚起步。他表示，在谈论工业化之前，当地的这种技能已经存在了数千年之久，但仅仅是每位农民，或每个小经营者少量地使用或制造这些有机肥料。现在，如何达到工业化的规模？需要有效的公共政策，以鼓励那些有雄心在未来十年里创建有机肥工厂的企业家。

业内人士认为今年有必要国家干预 -

在短期内，为了确保今年西非种植作物的收成，国家的干预将是必要的。区域的或非洲的开发银行，比如西非开发银行（BOAD）或非洲开发银行（ADB）拥有购买化肥的信贷额度。应该紧急动员它们资助谷物未来的收成季。

.（翻译编辑：RFI法广电台 尼古拉）.

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