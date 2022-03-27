乌克兰危机 / 原材料

欧美制裁俄罗斯带起全球钢价

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RFI Image Archive / Acier: les prix s’envolent avec la guerre en Ukraine. Ici, une vue de l’usine Interpipe Steel à Dnipro en Ukraine vidée de ses employés, le 10 mars 2022. La livraison de conduites de gaz en acier aux compagnies pétrolières du Texas et de roues de chemin de fer aux opérateurs européens de trains à grande vitesse a été suspendue. (illustration)
RFI Image Archive / Acier: les prix s’envolent avec la guerre en Ukraine. Ici, une vue de l’usine Interpipe Steel à Dnipro en Ukraine vidée de ses employés, le 10 mars 2022. La livraison de conduites de gaz en acier aux compagnies pétrolières du Texas et de roues de chemin de fer aux opérateurs européens de trains à grande vitesse a été suspendue. (illustration) © AP - Eugene Sabadyr / RFI Image Archive
作者： 尼古拉
7 分钟

俄罗斯和乌克兰都是重要的钢材供应商，尤其是出售给钢铁冶金业者进行轧制的半成品。如今，供应中断影响欧洲，导致全球价格攀升。这是本台RFI法语«原材料»专栏（Chronique des Matières Premières）在最近一集节目中的讨论主题。

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本台RFI法文网2022年03月25日星期五在«原材料»专栏里（Chronique des Matières Premières）刊出经济记者马莉-皮艾尔(Marie-Pierre Olphand)的一篇最新报道。在制裁俄罗斯的框架内，欧盟于3月中旬禁止进口俄罗斯钢材。据欧盟委员会的声明，这一措施针对着俄罗斯33亿欧元的收入。钢材价格更是应声而起。

Image RFI - Acier
RFI Image / Russie et Ukraine sont des fournisseurs importants d’acier, en particulier de produits semi-finis vendus aux sidérurgistes pour être laminés. Ici, Acier débité à Pennsylvania Steel. (illustration) RFI/Anne Corpet

本台RFI这篇法文专栏报道的原标题为[Acier: les prix s’envolent avec la guerre en Ukraine]。中文可译作[钢材 - 价格随乌克兰的战争飞起]。下面予以介绍，供参考。

钢材价格已经翻倍 -

据本台RFI法文«原材料»专栏（Chronique des matières premières）03月25日星期五刊出的这篇专栏报导，自军事干预威胁以来，轧钢卷的价格从每吨600美元升至1400美元。而厚钢板的价格则从每吨650美元涨到近2000美元。这不仅对建筑业而言是则坏消息，对汽车工业也有影响。为了遵守期限，制造商通常宁可出高价进材料，也不愿支付违约补偿金。这导致市场压力不减。

欧洲过度依赖俄罗斯 -

钢材价格达到如此之高，这是由于乌克兰和俄罗斯不仅出口成品，也出口钢锭（brame）、钢坯(billette)，甚至重达数吨的未轧钢块等，销售给钢铁冶金业者的半成品。俄罗斯和乌克兰两国占这一行业贸易65%的份额，主要供应欧洲的比利时和意大利。还有，俄罗斯也生产用于制造再生钢的直接还原铁(DRI) 和实心铸铁（fonte solide）。因此，供应受到限制在各层次都能感受得到。

增加印度土耳其进口 -

但其它国家的生产能力将可能让欧洲走出当前困局。法国矿藏和金属战略咨询事务所负责人指出，如果冲突不扩散到其它国家，全球将能够在3到6个月内摆脱对俄罗斯出口的依赖，但价格则将依然维持在高位。而俄罗斯到目前为止具有双重优势：生产成本低和地理位置不太遥远。

Image RFI - Steel
RFI Image Archive / La guerre en Ukraine : Union Européenne a alloué des quotas supplémentaires d’importation à d’autres pays tels que l’Inde et la Turquie afin de compenser l’offre russe et ukrainienne. Ici, Tata Steel est une entreprise indienne spécialisée dans la sidérurgie. (illustration) REUTERS - Phil Noble / RFI Image Archive

本台RFI法文网报道说，在等待某些高炉增加产能的同时，欧盟给予了印度和土耳其等国更多的进口配额，以弥补俄罗斯和乌克兰的供应缺口。

.（翻译编辑：RFI法广电台 尼古拉）.

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