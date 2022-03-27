欧美制裁俄罗斯带起全球钢价

乌克兰危机 / 原材料

俄罗斯和乌克兰都是重要的钢材供应商，尤其是出售给钢铁冶金业者进行轧制的半成品。如今，供应中断影响欧洲，导致全球价格攀升。这是本台RFI法语«原材料»专栏（Chronique des Matières Premières）在最近一集节目中的讨论主题。

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本台RFI法文网2022年03月25日星期五在«原材料»专栏里（Chronique des Matières Premières）刊出经济记者马莉-皮艾尔(Marie-Pierre Olphand)的一篇最新报道。在制裁俄罗斯的框架内，欧盟于3月中旬禁止进口俄罗斯钢材。据欧盟委员会的声明，这一措施针对着俄罗斯33亿欧元的收入。钢材价格更是应声而起。

RFI Image / Russie et Ukraine sont des fournisseurs importants d’acier, en particulier de produits semi-finis vendus aux sidérurgistes pour être laminés. Ici, Acier débité à Pennsylvania Steel. (illustration) RFI/Anne Corpet

本台RFI这篇法文专栏报道的原标题为[Acier: les prix s’envolent avec la guerre en Ukraine]。中文可译作[钢材 - 价格随乌克兰的战争飞起]。下面予以介绍，供参考。

钢材价格已经翻倍 -

据本台RFI法文«原材料»专栏（Chronique des matières premières）03月25日星期五刊出的这篇专栏报导，自军事干预威胁以来，轧钢卷的价格从每吨600美元升至1400美元。而厚钢板的价格则从每吨650美元涨到近2000美元。这不仅对建筑业而言是则坏消息，对汽车工业也有影响。为了遵守期限，制造商通常宁可出高价进材料，也不愿支付违约补偿金。这导致市场压力不减。

欧洲过度依赖俄罗斯 -

钢材价格达到如此之高，这是由于乌克兰和俄罗斯不仅出口成品，也出口钢锭（brame）、钢坯(billette)，甚至重达数吨的未轧钢块等，销售给钢铁冶金业者的半成品。俄罗斯和乌克兰两国占这一行业贸易65%的份额，主要供应欧洲的比利时和意大利。还有，俄罗斯也生产用于制造再生钢的直接还原铁(DRI) 和实心铸铁（fonte solide）。因此，供应受到限制在各层次都能感受得到。

增加印度土耳其进口 -

但其它国家的生产能力将可能让欧洲走出当前困局。法国矿藏和金属战略咨询事务所负责人指出，如果冲突不扩散到其它国家，全球将能够在3到6个月内摆脱对俄罗斯出口的依赖，但价格则将依然维持在高位。而俄罗斯到目前为止具有双重优势：生产成本低和地理位置不太遥远。

RFI Image Archive / La guerre en Ukraine : Union Européenne a alloué des quotas supplémentaires d’importation à d’autres pays tels que l’Inde et la Turquie afin de compenser l’offre russe et ukrainienne. Ici, Tata Steel est une entreprise indienne spécialisée dans la sidérurgie. (illustration) REUTERS - Phil Noble / RFI Image Archive

本台RFI法文网报道说，在等待某些高炉增加产能的同时，欧盟给予了印度和土耳其等国更多的进口配额，以弥补俄罗斯和乌克兰的供应缺口。

.（翻译编辑：RFI法广电台 尼古拉）.

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