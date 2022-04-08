日本决定分阶段减少从俄罗斯进口煤炭最终目标为零输入

日本/俄罗斯

日本政府周五公布了摆脱对俄罗斯煤炭依赖的方针。经济产业相萩生田光一在内阁会议后的记者会上表示，将逐步减少从俄罗斯进口煤，作为强化对俄罗斯入侵乌克兰制裁的一部分，最终目标为零输入。

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欧盟因俄罗斯入侵乌克兰而禁运俄国煤炭，七大工业国集团也表示将减少依赖俄国能源。萩生田周五表示，日本与七大工业国集团步调一致对俄实施经济制裁，但在能源方面各国的状况不一，日本将阶段性减少自俄罗斯进口煤，并在此期间寻找替代来源，最终目标是完全不进口俄国的煤。

萩生田光一指出，力争何时实现俄煤炭零进口有待今后具体确定。他示意将考量国内经济以及对电力供应的影响，在确保替代采购渠道的同时，分阶段减少进口量。日本在主要用作发电燃料的常规煤炭和用于炼铁等的原料煤炭方面，进口量分别有13%和8%来自俄罗斯。

乌克兰日前指控俄罗斯军队涉在首都基辅附近的布查镇屠杀平民后，欧盟7日表示，8月初起将禁止进口俄国煤炭、对俄国船只关闭欧盟港口等制裁措施。七国集团领导人7日也同意，禁止对俄国经济的关键产业做新的投资，包括能源产业，并加快减少依赖俄国化石燃料。