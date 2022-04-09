乌克兰战争下食糖价格有压力

原材料 / 生活必需品

食糖是民生必需品之一。乌克兰战事的中期影响将可能导致糖价升高，原因是由于能源和肥料价格攀升所致。巴西上周开始收割甘蔗，今年预期增产2500万吨。但其使用的肥料，有25%来自俄罗斯。欧洲甜菜种植者的情况类似。这是本台RFI法语«原材料»专栏（Chronique des Matières Premières）在本周最新一期节目的关注焦点。

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本台RFI法文网2022年04月08日星期五在«原材料»专栏里（Chronique des Matières Premières）刊出经济记者（Marie-Pierre Olphand）的一篇最新报道指出，全球食糖市场在过去几个月来都表现的不错。但在乌克兰战争背景下，石油价格和肥料价格的攀升将对这一行业造成众多影响。食糖的价格在中期面临压力。

RFI Image / La récolte brésilienne de canne à sucre qui vient de débuter la semaine dernière s’annonce par ailleurs prometteuse : 550 millions de tonnes, selon les estimations, contre 525 en 2021. Ici, l'usine de Bois Rouge reçoit et extrait le sucre de l'ensemble des cannes récoltées sur la côte-au-vent de Saint-Denis à Sainte-Rose. (illustration) RFI/Pierre René-Worms

本台RFI这篇法文专栏报道的原标题为[Guerre en Ukraine: le marché du sucre en sursis]。换做中文可译作[乌克兰战争:糖市场处于缓期]。下面予以简介，供参考。

RFI Image Archive / Guerre en Ukraine: le marché du sucre en sursis. Ici, une récolte de canne à sucre. (illustration) © CC0 Pixabay - Contributeur / RFI Image Archive

据本台RFI法文«原材料»专栏（Chronique des matières premières）的这篇报导指出，对消费者而言的好消息是，乌克兰战争尚未造成食糖价格飙升。但在中期，对这一行业的波及众多。原因尤其是肥料价格上涨。

全球食糖供应暂时稳定 -

在过去几个月，全球食糖市场表现甚佳。乌克兰战争还没有造成重大影响。乌克兰的食糖产量确实可以忽略，所以对市场影响很小。俄罗斯方面则是自给自足，应该不会受到商业贸易动荡损伤。

RFI Image / Brésil : la récolte de canne à sucre qui vient de débuter la semaine dernière. Ici, Ferme de l' Usine Moema, dans l' Etat de Sao Paulo, machine à couper la canne à sucre. (illustration) © RFI / A.Gasnier

巴西甘蔗上周丰收，预计收成5亿5千万吨，而去年则为5亿2千5百万吨。鉴于当前石油价格，巴西甘蔗过半将被用于生产乙醇。但食糖产量预计仍应超过2021年。

肥料成本压力已经大增 -

这些因素解释价格为何没有飙升。但维持在每磅18至20美分的高价位，让种植者有利可图。但能源和肥料价格的飞涨，再加俄罗斯的军事行动，将可能造成市场趋紧，并对这个行业带来压力。本收成季的产量是保证的，而下一个收成季的产量则完全没有保证。巴西农耕者对俄罗斯化肥的依赖度为25%，将需要寻找替代的供应源，并支付更高的价格。

能源成本制约甜菜种植 -

欧洲甜菜种植者的情况类似，肥料的依赖度目前超过15%。全球甘蔗和甜菜种植者协会的秘书长呼吁欧盟取消对肥料进口的关税。

RFI Image / Les sucriers aussi se préparent à souffrir : au vu de l’augmentation du prix du mégawatt-heure, ils risquent de voir leur coût de transformation augmenter de 40 %. Ici, du sucre parfumé, un bonbon. (illustration) ® Thomas Bourdeau / RFI

食糖制造业者也在准备蒙受损失。鉴于电费兆瓦时价格的升高，成本可能会增加40%。而甘蔗生产者则相反，可节约能源。因为他们生产自己的燃料：蔗渣，甘蔗的残渣。这种好处可能转化为更强的竞争力，对甜菜种植者不利。

.（翻译编辑：RFI法广电台 尼古拉）.

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