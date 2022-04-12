国际市场上原油价格周二回升 但总的走势依然不确定

原油市场

周二国际市场原油价格回升，扭转上日跌势，市场消化西方对俄罗斯能源业实施更多制裁的可能性，石油输出国组织亦警告说，不可能增加足够的产量来抵消损失的供应。中国的防疫封控措施开始减缓，这也促使油价回升。

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在4月11日油价大幅下跌之后，次日再度强势反弹收复失地。国际油价持续拉升，布伦特原油涨4.6%报103.6美元，WTI原油涨4.4%，报99.37美元。布伦特原油涨4.6%报103.6美元，WTI原油涨4.4%，报99.37美元。

此前因担心防疫封控措施抑制燃料需求，且美国等一些国家将大规模释放石油储备，所以原油价格走势呈现疲软态势。虽然俄乌冲突持续，为油价提供溢价支撑，但全球公共卫生防控封锁措施，在一定程度上削弱需求前景的预期。分析机构预计，油价拉锯还将持续，2022年油价或仍将保持高位震荡态势。

根据此前披露的计划，美国政府与国际能源署将联手释放总量达2.4亿桶的战略石油储备，以缓解日益高涨的油价。目前，市场仍在关注俄罗斯原油出口因遭受制裁而带来的原油供应缺口，国际能源署与美国政府的释储能在多大程度上缓解该缺口仍是未知之数。

欧盟方面希望石油输出国组织提高产量，缓解高企的油价，但石油输出国组织官员则表示，当前市场受非基本面因素影响，已经超过了该组织的控制范围。石油输出国组织秘书长巴尔金多4月11日指出，由于当前以及未来的相关制裁行动，可能会导致俄罗斯原油出口每天减少700万桶，考虑到当前的需求前景，想要弥补这部分的缺口几乎是不可能的。

石油输出国组织周一对欧盟表示，当前和未来对俄罗斯的制裁可能会造成有史以来最严重的石油供应冲击之一，而且不可能取代这些产量，并暗示将不再增产，这吸引逢低买盘给油价提供支撑。短线走势不确定加大。有分析指出，未来一段时间油价或仍将维持宽幅震荡的态势，地缘政治冲突带来的溢价短期内难以消除，伊核谈判、多国对俄罗斯的制裁等，原油市场将迎来更多不确定性。