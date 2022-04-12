忧中国封城扩大 中港股市齐跌两日 影响浮现

中国/新冠疫情

2022年4月12日。上海及广州等大城市因争取新冠清零而先后封城，触发市场忧虑，加上忧虑美国加息提速，令中港两地股市今(12日)昨两日连跌。

中国领导人坚持疫症「清零」对经济的影响逐渐浮现，上海及广州等大城市因争取清零而先后封城，不单影响民生，亦令生产供应链紧张，触发市场忧虑封城打击经济以及封城措施进一步扩大，加上忧虑美国加息提速，令中港两地股市今(12日)昨两日连跌，今天中午收市时，沪深港股市较昨日再跌0.5%至0.66%不等。股市分析师庞宝林表示，市场忧虑中国疫情影响物流和供应链等方面，拖累港股表现，若中国疫情持续升温，有可能令港股跌穿二万点关口。

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中国新一波疫情持续，昨(11日)仍波及19个省市，单日新增个案维持在高位，昨天有24659人染疫，当中九成半是上海本土病例，绝大部分感染是在隔离管控或相关风险人群排查中发现。广东方面，本土新增个案有35宗，16宗在广州，另新增15宗无症状感染个案。在上海指挥抗疫的副总理孙春兰昨已重申，坚持「动态清零」总方针不动摇，继续封控以进行全员核酸筛查，「应收尽收、应隔尽隔」；更有传言指，有政治局常委级的领导人抵达上海，如果属实，意味上海抗疫将再度升级。

触发市场忧虑的电动车厂蔚来停产事件上周六(9日)发生，该公司指因疫情致供应链紧张，整车生产暂停十天，具体日期可能因上海封城而变。根据投行摩根士丹利(通称「大摩」)的报告，蔚来在上海的产量约占15%，长期封城不利蔚来，亦会增加第二季压力，因为更严格的遏制疫情措施将限制长江三角洲周边零部件供应。若此，影响将更大，根据瑞信的报告，上海占中国生产总值(简称GDP)约3.8%，若以长三角（包括上海、江苏、浙江及安徽）计算，去年占中国GDP的比例更高达24%，是全球供应链重要的工厂集中地，尤其是汽车和半导体等行业。

市场忧虑在路透社昨天报道，指中国欧盟商会在蔚来停产前夕（8日）已致函国务院副总理胡春华一事而加剧。报道引述信函称，中国严格的防疫政策已对物流、生产经营和供应链产生巨大压力，长此以往，誓将动摇外商对中国市场的信心，期望中国改变以旧法应对Omicron。长城汽车昨亦表示，上海、江苏、吉林等疫情影响公司多家零部件供货商，工厂产能受限，集团正商讨将影响减至最低的办法。不过，

结果，上海证券交易所综合股价指数(简称上证)昨天跌2.6%，深圳证券交易所成份股价指数跌3%，拖累香港股市一度挫近740点，收市跌663点，跌幅为3%；恒生国企指数和科技指数分别跌3.8%和5.2%，沪深300指数亦跌3%。

到了今日，上证指数犹如坐过山车，中午收市时报3146.11，较昨日收市跌0.66%；深证成指中午收市报11459.08，半日跌幅0.53%；港股虽因中国事隔九个月再批游戏板号而一度做好，但先升后回，恒生指数中午收市报21102.21点，半日跌0.5%。