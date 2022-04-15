农业原材料 / 俄乌冲突

乌克兰战事影响2023年农耕

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RFI Image Archive / Guerre en Ukraine: tension sur le marché des semences. L’Ukraine produit les deux tiers de ses semences et en importe un tiers, en grande partie de France. Ici, Semences de France. (illustration)
RFI Image Archive / Guerre en Ukraine: tension sur le marché des semences. L’Ukraine produit les deux tiers de ses semences et en importe un tiers, en grande partie de France. Ici, Semences de France. (illustration) © RFI/Sayouba Traoré
作者： 尼古拉
9 分钟

在欧洲，俄罗斯宣布对乌克兰开战现已超过50天。这对种籽市场形成压力。乌克兰三分之二的农作物种籽来源是其国内自我供应，另外三分之一依赖进口，主要来自法国。乌克兰农耕者的种籽供应至少在今后两年会比较复杂。对未来的收成而言是一个糟糕坏消息。法国企业当前目标是保证2023年自己的种籽产量，以便在2024年可以帮助乌克兰。这是本台RFI法语«原材料»专栏（Chronique des Matières Premières）在本周最新一期节目中的关注焦点。

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本台RFI法文网2022年04月15日星期五在«原材料»专栏里（Chronique des Matières Premières）刊出经济记者Marie-Pierre Olphand的一篇最新报道指出，乌克兰出产三分之二其播种所需的种籽。另外三分之一靠进口，大部分来自法国。法兰西本土发送的种籽可形成基础颗粒，用于繁殖出产下一年度销售种籽。然而，法国种籽的发送在战争爆发初期曾一度暂停。尽管业内数据显示已经恢复，但很难了解到真正运抵乌克兰农民手中的比率。

Image RFI Archive - Agriculture - Semence
RFI Image Archive / Guerre en Ukraine: tension sur le marché des semences. À ce stade, les prévisions des acteurs de la filière annoncent une récolte 2022 en Ukraine qui atteindra au mieux 60% de la production habituelle. (illustration) © CC0 Pixabay - Contributeur / RFI Image Archive

本台RFI这篇法文专栏报道的原标题为[Guerre en Ukraine: tension sur le marché des semences]。换做中文可译作[乌克兰的战争:种子市场形成压力]。下面予以简介，供参考。

法国种籽多数运抵乌克兰 -

据本台RFI法文«原材料»专栏（Chronique des matières premières）的这篇报导。法国种子联盟（UFS）在三月底截止的最新数据显示，法国现已恢复向乌克兰发送种籽。这在战争爆发初期曾一度暂停。但以下预测数据可能有变化，需要谨慎看待：75%的玉米种籽和葵花种籽、90%的甜菜种籽、50%的蔬菜种籽，现已穿越了边境，被运入乌克兰境内。不过，很难了解真正被送到农民们手中的百分比。

Image RFI Archive - semences
RFI Image Archive / Guerre en Ukraine: tension sur le marché des semences. (illustration) RFI / S.Schüler

同样是据法国种子联盟（UFS）所提供的信息，60%的玉米种籽、90%的葵花种籽可能已经被运抵，至少被运到了当地的分销商那里。还有一个问号是这些种籽是否能够被派上用场？乌克兰农业生产者面对着，燃油供应和劳力问题。

乌克兰2023农业减产更甚 -

目前，业内人士预测，乌克兰2022年的收成最多达到往年的60%。恢复正常将需要时间。乌克兰的种籽明年可能减少50%。尤其是一些农民可能会把种籽优先用于耕种，而不是用于种籽繁殖。就算农业生产者能在2023年重返田间作业，他们的产量也将受到限制。

法国种子联盟（UFS）负责人认为，乌克兰至少需要两年，甚至更长时间才能走出隧道。如果乌克兰无法达到过去几年的出口量，那将会影响到种籽行业与国际市场。

法国在2023需自保种籽量 -

据法国种子联盟（UFS），业内法国企业可能将看到营业额减少20%，但所面临的金融风险依然难以评估。因为，通常所购买的部分种籽要等到收成之后才支付。

Image RFI Archive - France - semences
RFI Image Archive / Selon l'UFS, l’objectif est de pouvoir sécuriser et garantir la production de semence en France en 2023, afin notamment d’aider les Ukrainiens à s’approvisionner en semence de tournesol en 2024. Ici, un champ CRC à Varanges, loin des routes fréquentées, loin des cours d’eau, pas de boues de vidange, pas de produits phytosanitaires, des semences non OGM. (illustration) RFI/Sayouba Traoré

法国种子行业期待出台紧急伴随措施，帮助法国的企业。目标是保证2023年法国的种籽产量，以便在2024年可以帮助乌克兰，提供其所需的葵花种籽。

.（翻译编辑：RFI法广电台 尼古拉）.

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