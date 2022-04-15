乌克兰战事影响2023年农耕

农业原材料 / 俄乌冲突

在欧洲，俄罗斯宣布对乌克兰开战现已超过50天。这对种籽市场形成压力。乌克兰三分之二的农作物种籽来源是其国内自我供应，另外三分之一依赖进口，主要来自法国。乌克兰农耕者的种籽供应至少在今后两年会比较复杂。对未来的收成而言是一个糟糕坏消息。法国企业当前目标是保证2023年自己的种籽产量，以便在2024年可以帮助乌克兰。这是本台RFI法语«原材料»专栏（Chronique des Matières Premières）在本周最新一期节目中的关注焦点。

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本台RFI法文网2022年04月15日星期五在«原材料»专栏里（Chronique des Matières Premières）刊出经济记者Marie-Pierre Olphand的一篇最新报道指出，乌克兰出产三分之二其播种所需的种籽。另外三分之一靠进口，大部分来自法国。法兰西本土发送的种籽可形成基础颗粒，用于繁殖出产下一年度销售种籽。然而，法国种籽的发送在战争爆发初期曾一度暂停。尽管业内数据显示已经恢复，但很难了解到真正运抵乌克兰农民手中的比率。

RFI Image Archive / Guerre en Ukraine: tension sur le marché des semences. À ce stade, les prévisions des acteurs de la filière annoncent une récolte 2022 en Ukraine qui atteindra au mieux 60% de la production habituelle. (illustration) © CC0 Pixabay - Contributeur / RFI Image Archive

本台RFI这篇法文专栏报道的原标题为[Guerre en Ukraine: tension sur le marché des semences]。换做中文可译作[乌克兰的战争:种子市场形成压力]。下面予以简介，供参考。

法国种籽多数运抵乌克兰 -

据本台RFI法文«原材料»专栏（Chronique des matières premières）的这篇报导。法国种子联盟（UFS）在三月底截止的最新数据显示，法国现已恢复向乌克兰发送种籽。这在战争爆发初期曾一度暂停。但以下预测数据可能有变化，需要谨慎看待：75%的玉米种籽和葵花种籽、90%的甜菜种籽、50%的蔬菜种籽，现已穿越了边境，被运入乌克兰境内。不过，很难了解真正被送到农民们手中的百分比。

RFI Image Archive / Guerre en Ukraine: tension sur le marché des semences. (illustration) RFI / S.Schüler

同样是据法国种子联盟（UFS）所提供的信息，60%的玉米种籽、90%的葵花种籽可能已经被运抵，至少被运到了当地的分销商那里。还有一个问号是这些种籽是否能够被派上用场？乌克兰农业生产者面对着，燃油供应和劳力问题。

乌克兰2023农业减产更甚 -

目前，业内人士预测，乌克兰2022年的收成最多达到往年的60%。恢复正常将需要时间。乌克兰的种籽明年可能减少50%。尤其是一些农民可能会把种籽优先用于耕种，而不是用于种籽繁殖。就算农业生产者能在2023年重返田间作业，他们的产量也将受到限制。

法国种子联盟（UFS）负责人认为，乌克兰至少需要两年，甚至更长时间才能走出隧道。如果乌克兰无法达到过去几年的出口量，那将会影响到种籽行业与国际市场。

法国在2023需自保种籽量 -

据法国种子联盟（UFS），业内法国企业可能将看到营业额减少20%，但所面临的金融风险依然难以评估。因为，通常所购买的部分种籽要等到收成之后才支付。

RFI Image Archive / Selon l'UFS, l’objectif est de pouvoir sécuriser et garantir la production de semence en France en 2023, afin notamment d’aider les Ukrainiens à s’approvisionner en semence de tournesol en 2024. Ici, un champ CRC à Varanges, loin des routes fréquentées, loin des cours d’eau, pas de boues de vidange, pas de produits phytosanitaires, des semences non OGM. (illustration) RFI/Sayouba Traoré

法国种子行业期待出台紧急伴随措施，帮助法国的企业。目标是保证2023年法国的种籽产量，以便在2024年可以帮助乌克兰，提供其所需的葵花种籽。

.（翻译编辑：RFI法广电台 尼古拉）.

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