非洲有出现通货膨胀的风险

RFI Image / la directrice générale du FMI a déclaré : "les prix du blé et du maïs flambent, et les dirigeants en Afrique et au Moyen-Orient me disent que l’approvisionnement est faible. L’insécurité alimentaire est une grave préoccupation. Nous devons agir maintenant". Ici, Kristalina Georgieva, directrice générale du Fonds Monétaire International. (illustration)

© RFI Image