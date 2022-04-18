非洲有出现通货膨胀的风险

非洲经济 / 通货膨胀

国际货币基金组织（FMI）和世界银行（BM）都发出预警，非洲当前存在出现通货膨胀的风险，需要警惕由此可能导致社会动荡。就此，本台法广RFI记者采访了世界银行的非洲首席经济学家，并在本周一的最新一集法语«非洲经济»专栏（Chronique Afrique Economie）中播出了予以播出。

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本台RFI法文网2022年04月18日星期一在«非洲经济»专栏（Chronique Afrique Economie）刊出了记者奥利维耶（Olivier Rogez）的一篇最新采访，介绍非洲大陆当前面临出现通货膨胀的风险。

RFI Image Archive / Le FMI et Banque mondiale alertent sur les danger de l'inflation en Afrique. Les 2 institutions financières alertent les dirigeants sur les risques de déstabilisation sociale que fait peser l'inflation. (illustration) © CC0 Pixabay - Gerd Altmann / RFI Image Archive

这一法文专栏报导的原标题为：[Le FMI et Banque mondiale alertent sur les danger de l'inflation en Afrique]。换作中文可译为：[国际货币基金和世界银行都预警，非洲有通货膨胀的危险]。以下予以简介，仅供参考。

全球经济形势恶化 -

本台法广RFI«非洲经济»专栏（Chronique Afrique Economie）的这篇报道首先指出，国际货币基金组织（FMI）和世界银行（BM）2022年春季会议04月18日周一开幕。这两大金融机构一致警告，全球经济形势恶化。在Covid-19疫情后，乌克兰境内战争增加了一种额外的不确定性。通货膨胀成为一种全球现象，带来对社会稳定的担忧。非洲的画面黯淡，尽管，整体经济继续增长。食品不安全和饥饿有扩大风险。世界银行行长马尔帕斯（David Malpass）上周指出，食品价格飞涨，后果是悲惨的。每次，食品价格上涨1%，就会有千万人坠入极端贫困。

粮食安全主要忧虑 -

本次通货膨胀始于Covid-19新冠疫情，并在乌克兰战争下加速。国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃（Kristalina Georgieva）表示，俄罗斯和乌克兰是谷物市场和肥料市场的两大主要参与方。冲突扰乱了供应链。小麦和玉米价格飞涨，非洲和中东地区的领导人们都说供应紧张。粮食安全是一大主要担忧。

RFI Image / la directrice générale du FMI a déclaré : "les prix du blé et du maïs flambent, et les dirigeants en Afrique et au Moyen-Orient me disent que l’approvisionnement est faible. L’insécurité alimentaire est une grave préoccupation. Nous devons agir maintenant". Ici, Kristalina Georgieva, directrice générale du Fonds Monétaire International. (illustration) © RFI Image

警惕出现社会动荡 -

世界银行和国际货币基金提醒各位领导人，警惕通货膨胀引发的社会动荡。世界银行的非洲首席经济学家Albert Zeufack在接受本台法广RFI记者采访时做出如下表示：那将导致城市里的社会不稳定，如同人们在某些地区，比如南苏丹和津巴布韦所已经看到的。那里的家庭正经历着购买力明显下降的考验。在某些非洲国家已出现抗议通货膨胀的社会运动。这有可能会在政治局势已经不稳定的，或者统治者与被统治者之间相对缺乏信任的国家中蔓延。

FMM / RFI : Chronique Afrique économie - 法广«非洲经济»专栏 © FMM

本台法广RFI«非洲经济»专栏（Chronique Afrique Economie）注意到，非洲国家已采取措施，减缓生活成本的昂贵，避免饥饿引发的骚乱。但过去两年，这些国家的预算已被用于对抗Covid-19的大流行。如今，所剩下的回旋余地不多。国际货币基金组织刚刚宣布，为弱势国家创建一套拨款450亿美元的新机制。这将有助于加强应对气候变化和大流行病的韧性。

.（翻译编辑：RFI法广电台 尼古拉）.

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