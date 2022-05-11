物价高涨下 拜登表示考虑取消中国商品关税

美国/中国/关税

美国总统拜登周二5月10日表示，可能取消对中国大陆进口商品征收的部分关税，藉此控制美国不断上涨的消费者价格。前总统特朗普政府任内对中国发动关税战，提高尿布、衣物、家具等所有商品的价格，如今白宫正在进行重新评估，可能选择完全取消这些措施。

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据美国媒体CNBC报导，前总统特朗普2018年任内对中国发动贸易战，对中国进口商品施加大量惩罚性关税，以支持美国制造的商品。不过，拜登表示，受到新冠疫情、俄罗斯入侵乌克兰等因素影响，美国物价目前以1980年代以来最快的速度上涨中，政府正重新评估讨论是否取消关税。

美国总统拜登10日在全国讲话中重申：“我想让每一名美国人民知道，我非常认真对待通胀这件事”，首要原因为百年一遇的新冠疫情，冲击全球经济，供应链与需求陷入紊乱，第二个原因是今年俄罗斯在乌克兰发动战争，导致油价大幅上扬。

拜登说，“正在研究这会产生什么积极的影响”，目前“还没有做出任何决定”。白宫新闻秘书普萨基则向媒体透露，“未来几周 ”可能会有更多关税相关消息。

CNBC报道同时指出，取消特朗普政府对中国加征的关税会冷却通膨，但到底能达到何种程度仍是许多专家争论的焦点。许多人认为，白宫急于动用一切可能手段降低成本，而降低或取消对中国加征的关税是目前为数不多的选项之一。

今年4月，美国财长耶伦、负责世界经济事务的白宫国家安全副顾问辛格都曾表示，美国正仔细审视对华贸易战略，考虑降低对中国非战略性商品的关税，以降低通货膨胀。

此外，面对相关提问，中国外交部发言人赵立坚今天在例行记者会上回应说：“在这里我可以告诉你的是，中美经贸合作的本质是互利共赢，贸易战、关税战没有赢家，美方单边加征关税不利于中国，不利于美国，也不利于世界。”