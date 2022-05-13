刚果(金)想发展锂电池产业链

非洲经济 / 制造业

刚果民主共和国(RDC)拥有目前全球最大的一个可露天开发的锂矿，这是生产锂电池的重要原材料。对电动汽车业的发展而言，缺其不可。金沙萨当局现已表示，不仅只是满足于开采锂矿，还要生产锂电池，乃至电动汽车。这是本台法广RFI在本周五播出的最新一集法语«非洲经济»专栏（Chronique Afrique Economie）报道中关注的新闻主题。

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本台RFI法文网2022年05月13日星期五在«非洲经济»专栏（Chronique Afrique Economie）刊出了通讯员罗曼（Romain Chanson）发自南非开普敦（le Cap）的一篇最新采访。报导锂矿资源丰富的非洲国家刚果民主共和国(RDC)正在寻求与邻国赞比亚（Zambie）自行锂电池，以下做简介以供分享。

RFI Image Archive / Des bassins de saumure d'une mine de lithium. (illustration) Getty Images - Bloomberg Creative - Cristobal Olivares / RFI Image Archive

本台法广RFI«非洲经济»专栏（Chronique Afrique Economie）的这篇报道首先指出，电池是电动汽车的未来，刚果（金）有意参与其中，尤其是通过开采其蕴藏的、全球最大的锂矿资源。刚果（金）瞄准整个行业，不仅只是就地开采，还要加工以分享增值。就此，刚果（金）总理在矿业部长及工业部长的随行下，一同出席了在南非举办的非洲矿业投资大会-南非国际矿业展（Mining Indaba）。

RFI Image Archive / salon Mining Indaba est le plus gros rassemblement africain des professionnels du secteur minier. (illustration) Reuters/Mike Hutchings / RFI Image Archive

刚果(金)政府总理谈金沙萨的锂电发展雄心 -

刚果（金）制造的梦想是从生产电池到制造电动汽车。就此，刚果民主共和国政府总理萨马·卢孔德·基延格（Jean–Michel Sama Lukonde）在南非国际矿业展上接受采访，谈到金沙萨的雄心。刚果（金）总理说："我们认为，我们拥有全球最大的锂矿。所以，我们想要定位于制造电池，乃至电动汽车。我们具有竞争力，实惠的劳动力。在距离上也可以更靠近生产电池所需的矿物。"

赞比亚要结束非洲只是原材料供应地之成见 -

本台法广RFI法语通讯员周五在其发自南非的报道中指出，刚果（金）于四月底在卢本巴希（Lubumbashi），刚刚为一座电池的研究和培训中心做了剪彩。日前又与赞比亚签署一份携手共同生产电池的协议。赞比亚总统哈凯恩德·希奇莱马（Hakainde Hichilema）就此表示，非洲不再只想作为一个开采地区，大家一起结束非洲只是原材料供应方的成见。

RFI / Afrique Economie. 法广«非洲经济» © RFI

中国在锂电池行业中的领先正面临各方挑战 -

本台法广RFI«非洲经济»专栏（Chronique Afrique Economie）周五的这一最新报道指出，欧洲、美国和加拿大都在建造锂电池厂，与处于领先位置的中国竞争。刚果（金）在此领域中的优势为，建造一座同样的工厂，成本要低两至三倍。

.（翻译编辑：RFI法广电台 尼古拉）.

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