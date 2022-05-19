美国财长与贸易代表对调降中国商品关税立场分歧，有待拜登裁决

关税

在40年来最高点通货膨胀逼迫下，美国政府寄望于调降中国进口商品关税以摆脱危机，但财政部长耶伦 (Janet Yellen) 和贸易代表戴琪 (Katherine Tai) 立场分歧：耶伦主张大幅消减中国关税，戴琪主张将处理中国关税视为“对华贸易大战略”的一环，为保护美国就业市场，甚至可以包括新战略关税，决定不宜操之过急。

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通货膨胀给美国人带来巨大经济压力，也给即将迎来中期选举的拜登政府带来巨大政治压力。知情人士透露，近来政府内部一直在争论应如何处理现行征收中国进口商品25%关税，美国前总统特朗普在2018年至2019年间，对进口中国商品加征了范围广泛价值3700亿美元的关税，以对抗中国长期以来强制技术转让和知识产权盗窃等不公平贸易行为。这些关税延续至今。

耶伦曾公开表示，削减中国商品关税对降低美国通胀具理想效果；耶伦认为，部分关税并不符美国经济利益，也让消费者受损。彼得森国际经济研究所(Peterson Institute for International Economics)得出结论，降低中国关税可将通货膨胀率降低1.3个百分点。

但戴琪公开质疑耶伦的结论是“介于虚构或有趣学术活动之间的东西”，她呼吁从战略角度看待关税。戴琪认为，有必要将处理中国关税视为对华整体贸易战略的一环，并采取更具战略性作法，不可迅速单方行动。

部分政治顾问也存在分歧，有人认为降低中国关税，可能会在政治战场上疏远工会或其他对华鹰派；另一些人则认为，在通胀已成全美主要政治问题之际，取消关税以降低通胀，将获得广泛支持。

本月10日，拜登就经济政策发表讲话，表示正考虑撤销前特朗普政府对中国实施的关税，以遏制通货膨胀，但至今仍未做出相关决定。鉴于美国政府长期在经济政策上保持内部团结，此次针对取消中国关税问题的分歧是罕见的，这一分歧可能会迫使拜登在未来几个星期对这一问题做出决定。