非洲生态 / 动物保护

非洲查获一桩大宗盗猎象牙案

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RFI Image Archive / RDC: saisie record d'une tonne et demie d'ivoire de contrebande à Lubumbashi, selon des sources judiciaires du jeudi 19 mai 2022. Il s'agit de l'une des plus grosses prises de ces dix dernières années en Afrique. Ici, les douaniers ont découvert 14,5 kg d'ivoire dissimulés dans ce masque en bois en provenance de Côte d'Ivoire, le 12 mars 2012. (illustration)
RFI Image Archive / RDC: saisie record d'une tonne et demie d'ivoire de contrebande à Lubumbashi, selon des sources judiciaires du jeudi 19 mai 2022. Il s'agit de l'une des plus grosses prises de ces dix dernières années en Afrique. Ici, les douaniers ont découvert 14,5 kg d'ivoire dissimulés dans ce masque en bois en provenance de Côte d'Ivoire, le 12 mars 2012. (illustration) © RFI/Christophe Carmarans
作者： 尼古拉
4 分钟

刚果民主共和国司法当局近日在卢本巴希（Lubumbashi）的一家酒店里查获1500公斤象牙。这是非洲近十年来最大宗的盗猎象牙案之一。相当于有80头至100头非洲象遭盗猎者残杀。生态保护者认同，这是屠杀大象。

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据本台法广RFI周五（2022年05月20日）的法文报导，刚果（金）自然资源网络(Réseau Ressources Naturelles-RDC)的律师对此感到震惊。他在接受本台法广RFI通讯员德尼丝（Denise Maheho）采访时认同，这是屠杀大象。

Image RFI Archive - Ivoires
RFI Image Archive / Afrique : la ville de Lubumbashi en RD Congo est considérée comme la plaque tournante du commerce illicite d’ivoire. (illustration) © RFI Image Archive

这位在非洲致力于保护环境的律师解释说：“当您观察这批象牙，可以发现是出自那些成年的大象。但问题是如果人们能够确定产地，明确盗猎的节奏，就可能很容易发现环境犯罪最脆弱的地区。” 

这桩大规模盗猎非洲象牙案正在调查 -

刚果（金）司法当局表示，曾有五人因卷入这桩盗猎象牙案被捕，其中两人在接受讯问时逃脱。目前遭拘押的三人都是刚果公民。他们自称是运输者，但即不知道这批象牙的来源地，也不知道目的地。

卢本巴希是非洲象牙非法交易集散地 -

本台法广RFI通讯员在报道中还指出，有一些非政府组织人士认为，这批象牙来自位于南部非洲的国家。

Image RFI Archive - RDC - Lubumbashi
Image RFI Archive / Carte de la RDC - Lubumbashi 卢本巴希（Lubumbashi）位于其境内南部与赞比亚交界地带 OP/RFI

同一消息来源还说，刚果（金）的卢本巴希被认为是象牙非法交易的一处集散地。

.（翻译编辑：RFI法广电台 尼古拉）.

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