非洲查获一桩大宗盗猎象牙案

非洲生态 / 动物保护

刚果民主共和国司法当局近日在卢本巴希（Lubumbashi）的一家酒店里查获1500公斤象牙。这是非洲近十年来最大宗的盗猎象牙案之一。相当于有80头至100头非洲象遭盗猎者残杀。生态保护者认同，这是屠杀大象。

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据本台法广RFI周五（2022年05月20日）的法文报导，刚果（金）自然资源网络(Réseau Ressources Naturelles-RDC)的律师对此感到震惊。他在接受本台法广RFI通讯员德尼丝（Denise Maheho）采访时认同，这是屠杀大象。

RFI Image Archive / Afrique : la ville de Lubumbashi en RD Congo est considérée comme la plaque tournante du commerce illicite d’ivoire. (illustration) © RFI Image Archive

这位在非洲致力于保护环境的律师解释说：“当您观察这批象牙，可以发现是出自那些成年的大象。但问题是如果人们能够确定产地，明确盗猎的节奏，就可能很容易发现环境犯罪最脆弱的地区。”

这桩大规模盗猎非洲象牙案正在调查 -

刚果（金）司法当局表示，曾有五人因卷入这桩盗猎象牙案被捕，其中两人在接受讯问时逃脱。目前遭拘押的三人都是刚果公民。他们自称是运输者，但即不知道这批象牙的来源地，也不知道目的地。

卢本巴希是非洲象牙非法交易集散地 -

本台法广RFI通讯员在报道中还指出，有一些非政府组织人士认为，这批象牙来自位于南部非洲的国家。

Image RFI Archive / Carte de la RDC - Lubumbashi 卢本巴希（Lubumbashi）位于其境内南部与赞比亚交界地带 OP/RFI

同一消息来源还说，刚果（金）的卢本巴希被认为是象牙非法交易的一处集散地。

.（翻译编辑：RFI法广电台 尼古拉）.

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