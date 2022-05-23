中非共和国比特币合法引关注

国际金融 / 加密货币

继萨尔瓦多之后，中非共和国（RCA）已于2022年4月中下旬接受比特币（Bitcoin）为合法货币。就此，一支由比特币业内人士组成代表团将于近日应邀前往班吉考察。欧洲央行（BCE）行长认为，加密货币一分不值。

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据本台法广RFI2022年05月23日星期一的法文报导，中非共和国（RCA）已于2022年4月22日通过比特币（Bitcoin）为合法货币。成为继萨尔瓦多之后，全球第二个让比特币成为合法货币的国家。这一做法引起比特币行业参与者的注意。应班吉（Bangui）当局邀请，一支由十多名业内人士组成的代表团将于近日赴中非共和国考察。这一代表团领军者之一是一名法国人。法国一份主要经济专业刊物把其形容为欧洲挖矿的重要参与者之一。

RFI Image Archive / "Les cryptomonnaies ne valent rien" selon Christine Lagarde, la patronne de la banque centrale européenne (BCE), interviewée par la télévision néerlandaise, dimanche 22 mai 2022. (illustration) RFI Image

他在接受本台法广RFI记者采访时表示，他们此行没有商业意图。这是一支国际比特币人士的团队，看到中非共和国宣布比特币为合法货币，想要予以帮助使之成功。因为，如果失败了，对经济体系不好，将会是一个坏信号。他们前往是想要看看这个国家，了解其领导人的意图，以视未来是否坚持提供所有可能的帮助。

比特币业内人士关注基础设施发展状况 -

中非共和国面临挑战众多，不仅电力网络很不发达，因特网的发展也很薄弱。

RFI Carte Archive / Centrafrique (RCA ) : des acteurs du secteur du bitcoin attendus à Bangui. Ici, une carte de RCA. (illustration) RFI Carte Archive

在接受本台法广RFI记者采访时，比特币的这名业内知名人士还表示，他们想要确定如何能够让中非共和国的这一决定变得可行。如何让该国民众，至少让那些拥有智能手机（smartphone）的人可以通过[闪电网络]（réseau lightening）交易。这一代表团预计在中非共和国逗留期间，不仅要会晤当局，还有该国的商界人士。

欧洲央行行长的观点加密货币一分不值 -

就加密货币，欧洲中央银行（BCE）现任行长拉加德夫人（Christine Lagarde ）2022年05月22日星期天在接受荷兰电视媒体节目College Tour采访时谈了其看法。她表示，加密货币一分不值。

.（翻译编辑：RFI法广电台 尼古拉）.

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