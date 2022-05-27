非洲以中国为样 汽车工业升起

非洲工业 / 汽车制造

非洲汽车工业发展自己的品牌和本土制造虽然还为数不多，但加入这一行业的参与者都深信，非洲将沿着和中国相同的道路，未来将会出现大制造商。就此，率先实现向欧洲出口车辆的非洲汽车制造商突尼斯沃利斯卡（Wallys car）创始人在接受本台法广RFI[非洲经济]专栏（Chronique Afrique Economie)采访时，谈到了他们的发展目标。

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非洲汽车工业正在兴起之中，这是本台RFI法语[非洲经济]栏目（Chronique Afrique Economie)自本周一（2022年05月23日）开始播出的系列专题报导内容。在此专题框架内，本台法广RFI法文网在报导中提到，非洲汽车工业发展自己的品牌及本土制造还为数不多。虽然存在一些，但不仅产品有限，而且仍然处于初步阶段。不过加入这一行业的参与者都深信，非洲将沿着和中国相同的道路，未来将会有大的制造商。

突尼斯Wallys car品牌车辆大部分是出口 -

在位于马格里布地区的北非国家突尼斯，两名年轻人在法国一位知名汽车设计师René Boesch的帮助下，以法国的达拉斯吉普车（Jeep Dallas）车型为参考，创立Wallys car（可译作：沃利斯卡）汽车品牌。目前主要生产和出口海边的沙滩汽车。

RFI / Chronique Afrique économie 法广«非洲经济»专栏 FMM Studio Graphique

据突尼斯沃利斯卡（Wallys car）车厂的创始人吉佳兄弟（Frères Guiga）在接受本台法广RFI记者采访时说，旗下的品牌Izis车型取得巨大成功，80%是出口。

Wallys car车零部件大部分是突尼斯制造 -

就此，吉佳（Frères Guiga）两兄弟之一奥马尔（Omar）表示，突尼斯沃利斯卡（Wallys car）车厂使用的零部件有一半以上是本土制造。

RFI Image Archive / Chronique Afrique Eco : la naissance d'une industrie automobile en Tunisie avec Wallyscar Ici, les frère Guiga, les inventeurs de la marque Wallyscar et la Wallys Iris, en 2016. (illustration) © Wallyscar / RFI Image Archive

他解释说：“到底有哪些是突尼斯制造的呢？所有的线路、车身、车辆底盘、车座、车窗玻璃、车油箱、车轮还有电瓶等等。而进口的部分则有机械部分、马达、车灯、反光镜和方向盘等等。需要知道的是，沃利斯卡是非洲和阿拉伯世界第一家向欧洲出口的车厂。”

Wallys car希望每年能够制造出两千辆车 -

本台法广RFI法语[非洲经济]栏目（Chronique Afrique Economie)介绍说，沃利斯卡（Wallys car）车厂目前在突尼斯有员工120多人，希望每年能够制造出2000辆车。如今，这家突尼斯汽车制造企业的目标包括：在不放弃出口的情况下发展国内市场，并已着手准备一款面向欧洲市场的电动车。

.（翻译编辑：RFI法广电台 尼古拉）.

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