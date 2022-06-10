中国纺织品冲击几内亚手工艺

非洲经济 / RFI采访

西非国家几内亚（Guinée）也被称之为几内。该国传统织物价格昂贵，但其手工业正面临来自中国赝品纺织物的冲击。这是本台法广（RFI）近期有关非洲实地采访报道的关注议题之一，并已在上周五的法语«非洲经济»专栏（Chronique Afrique Economie）中播出。

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本台法广RFI法文网2022年06月03日星期五在«非洲经济»专栏（Chronique Afrique Economie）刊出西非地区通讯员发自几内亚首都的一篇采访报道。由于来自中国的赝品，几内亚普通民众开始有能力消费昂贵的传统织物，影响到该国手工业。

FMM / RFI : Chronique Afrique économie - 法广«非洲经济»专栏 © FMM

这一法文专栏报导的原标题为：[Guinée: les textiles chinois de contrefaçon déstabilisent le secteur artisanal guinéen]。换作中文可译为：[几内亚:中国纺织品假货使几内亚手工业不稳定]。下面是简介以供分享。

几内亚传统织物属于文化遗产 -

本台法广RFI«非洲经济»专栏（Chronique Afrique Economie）的这篇报道首先指出，几内亚传统织物Lépi、Kindili及forêt sacrée等价格昂贵。然而，在斋月结束前几天，该国所有消费者的梦想得以成真。地方织物从今往后可能让更多的人享有。只是这些织物是由中国制造，风险在于会使几内亚原本就已脆弱的手工业不稳定，造成该国文化遗产受到威胁。

几内亚当局颁布新规制止赝品 -

据本台法广RFI通讯员马蒂亚斯（Matthias Raynal）发自几内亚首都的消息，当局在04月20日做出有力的反应。为了阻止舶来品的侵入而出台一则法令禁止进口、生产和商业化。一个月后，几内亚首都科纳克里（Conakry）的Madina市场上，赝品变得罕见。

RFI / Afrique Economie. 法广«非洲经济» © RFI

一名女子在接受采访时警告说，假货很像锦缎面料，但并非所有的人都明白那不是真货。还有一些假锦缎不受法令限制，织品的光泽如真。这名女受访者还说，她以前的市场是蜡染布（wax），如今人们开始买赝品了，她的织物失去了销路。蜡染布正在输掉与假货的战役。

假货要价只是真品的十分之一 -

不远处，许多人正在一名批发商那里抢购。这是当地的假货最佳供应商之一。人们还能找到几内亚传统的款式。比如，有件织品图案对手工而言太过规则。一名顾客解释了假货受到痴迷的原因。他表示，价格更便宜。以前锦缎面料要价60万至80万几内亚法郎，赝品只要4万至6万几内亚法郎。假货只是真品价格的十分之一。就算是穷人，也能用假货扮美。

对织物品质的要求是有代价的 -

本台法广RFI«非洲经济»专栏（Chronique Afrique Economie）的这一报道最后描述到，在市场的入口处，销售锦缎的女贩子阿米娜塔（Aminata）愤愤地说，假货让他们受够了。她劝告被赝品所吸引的人们，下雨天赝品会退色。而且织物很热，那不是棉布。而她的锦缎隔热。

.（翻译编辑：RFI法广电台 尼古拉）.

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