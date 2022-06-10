非洲经济 / RFI采访

中国纺织品冲击几内亚手工艺

发表时间：

RFI Image Archive / Guinée: les textiles chinois de contrefaçon déstabilisent le secteur artisanal guinéen. Un arrêté empêche l’importation, la production et la commercialisation du Faré Yaré, contrefaçon du bazin. Ici, le marché de Labé, en Guinée. (illustration)
RFI Image Archive / Guinée: les textiles chinois de contrefaçon déstabilisent le secteur artisanal guinéen. Un arrêté empêche l’importation, la production et la commercialisation du Faré Yaré, contrefaçon du bazin. Ici, le marché de Labé, en Guinée. (illustration) © Getty Images - Aldo Pavan / RFI Image Archive
作者： 尼古拉
9 分钟

西非国家几内亚（Guinée）也被称之为几内。该国传统织物价格昂贵，但其手工业正面临来自中国赝品纺织物的冲击。这是本台法广（RFI）近期有关非洲实地采访报道的关注议题之一，并已在上周五的法语«非洲经济»专栏（Chronique Afrique Economie）中播出。

广告

本台法广RFI法文网2022年06月03日星期五在«非洲经济»专栏（Chronique Afrique Economie）刊出西非地区通讯员发自几内亚首都的一篇采访报道。由于来自中国的赝品，几内亚普通民众开始有能力消费昂贵的传统织物，影响到该国手工业。

Image RFI - Chronique Afrique Economie
FMM / RFI : Chronique Afrique économie - 法广«非洲经济»专栏 © FMM

这一法文专栏报导的原标题为：[Guinée: les textiles chinois de contrefaçon déstabilisent le secteur artisanal guinéen]。换作中文可译为：[几内亚:中国纺织品假货使几内亚手工业不稳定]。下面是简介以供分享。

几内亚传统织物属于文化遗产 -

本台法广RFI«非洲经济»专栏（Chronique Afrique Economie）的这篇报道首先指出，几内亚传统织物Lépi、Kindili及forêt sacrée等价格昂贵。然而，在斋月结束前几天，该国所有消费者的梦想得以成真。地方织物从今往后可能让更多的人享有。只是这些织物是由中国制造，风险在于会使几内亚原本就已脆弱的手工业不稳定，造成该国文化遗产受到威胁。

几内亚当局颁布新规制止赝品 -

据本台法广RFI通讯员马蒂亚斯（Matthias Raynal）发自几内亚首都的消息，当局在04月20日做出有力的反应。为了阻止舶来品的侵入而出台一则法令禁止进口、生产和商业化。一个月后，几内亚首都科纳克里（Conakry）的Madina市场上，赝品变得罕见。

Image - RFI - Afrique Economie
RFI / Afrique Economie. 法广«非洲经济» © RFI

一名女子在接受采访时警告说，假货很像锦缎面料，但并非所有的人都明白那不是真货。还有一些假锦缎不受法令限制，织品的光泽如真。这名女受访者还说，她以前的市场是蜡染布（wax），如今人们开始买赝品了，她的织物失去了销路。蜡染布正在输掉与假货的战役。

假货要价只是真品的十分之一 -

不远处，许多人正在一名批发商那里抢购。这是当地的假货最佳供应商之一。人们还能找到几内亚传统的款式。比如，有件织品图案对手工而言太过规则。一名顾客解释了假货受到痴迷的原因。他表示，价格更便宜。以前锦缎面料要价60万至80万几内亚法郎，赝品只要4万至6万几内亚法郎。假货只是真品价格的十分之一。就算是穷人，也能用假货扮美。

对织物品质的要求是有代价的 -

本台法广RFI«非洲经济»专栏（Chronique Afrique Economie）的这一报道最后描述到，在市场的入口处，销售锦缎的女贩子阿米娜塔（Aminata）愤愤地说，假货让他们受够了。她劝告被赝品所吸引的人们，下雨天赝品会退色。而且织物很热，那不是棉布。而她的锦缎隔热。

.（翻译编辑：RFI法广电台 尼古拉）.

.

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里

下载法广应用程序跟踪国际时事

Download_on_the_App_Store_Badge_CNSC_RGB_blk_092917