滴滴出行结束在美国股市的坎坷旅程

滴滴出行

在美国华尔街公开募股11个月后，中国网约车公司滴滴出行上周五（6月10日）在纽约证券交易所进行了最后一天的交易，在美国股市的坎坷经历，让滴滴出行成为中国当局对科技行业监管打击的典型代表。

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美国华尔街日报今天（周一，6月13日）引述一名知情人士透露的消息报道说，上周五作为纽约交易所上市公司，滴滴的股票在股市进行了最后一天的交易。此前，该公司第一次公开募股(IPO)的过程艰难，成为中国打压科技公司的典型代表。

总部位于北京的滴滴出行2021年6月通过在美国公开募股（IPO）筹集到了约44亿美元，成为继阿里巴巴在2014年在美上市以来，中国公司进行的最大规模公开募股之一。但是，就在滴滴股票开始在纽约股市上市几天后，中国监管机构对滴滴的关键信息基础设施展开了调查，并要求滴滴停止接受新用户注册，迫使滴滴旗下一些热门应用程序下架。

截至上周五收盘，滴滴的美国存托凭证(ADR)从公开募股价格的14美元跌至2.29美元了，下跌了84%。据辉盛公司（FactSet）的数据，滴滴股票的市值约为115亿美元，与上市首日收盘时的估值相比损失近570亿美元。

对此，滴滴出行没有回应媒体的置评请求。

华尔街日报指出滴滴出行在去年12月曾表示，计划从美国退市，并寻求在香港上市。当月晚些时候，中国证监会则发布了国内企业境外上市管理规定草案。不过到目前为止，该机构还没有最终确定这些规则。

在香港上市事宜，滴滴公司也没能按计划推进。今年4月滴滴表示，作为政府调查完成的一个条件，公司须先从美国退市，在退市完成前，公司将不会申请在其他任何证券交易所上市。

退市的决定对股东造成了更大的困扰，如果滴滴在香港上市，投资者本可以选择将所持有的公开募股（ADR）转换成香港交易所的股票，而不是持有流动性差的股票。

文章来源链接：https://cn.wsj.com/articles/%e6%bb%b4%e6%bb%b4%e5%9c%a8%e4%b8%8a%e5%b8%8211%e4%b8%aa%e6%9c%88%e5%90%8e%e6%ad%a3%e5%bc%8f%e4%bb%8e%e7%ba%bd%e4%ba%a4%e6%89%80%e9%80%80%e5%b8%82-11654910107?cx_testId=4&cx_testVariant=cx_1&cx_artPos=0#cxrecs_s