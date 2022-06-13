非洲CEO论坛提全球化的危机

粮食安全 / 全球化危机

西非国家科特迪瓦（Côte d'ivoire）也被译作为象牙海岸。在该国经济中心阿比让（Abidjan），为期两天的2022年非洲CEO论坛（Africa CEO Forum)已于06月13日星期一开幕，辩论的中心议题有关经济主权。东道主、科特迪瓦总统在致辞中提到当前形势危及全球化。

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RFI Image Archive / "Africa CEO Forum" - la souveraineté économique au cœur du débat, Abidjan, Cote d'Ivoire. (le 13 - 14 juin 2022) Hilaire Djedje - AFRICA CEO FORUM / RFI Image Archive

在科特迪瓦经济中心阿比让（Abidjan），被誉为非洲“达沃斯论坛”（Davos Africain）的"CEO论坛"（Africa CEO Forum）已于2022年06月13日星期一开幕，预计可能将有超过1500名非洲政界和经济界人士到场参加这次盛会。

非洲CEO论坛(2022)有许多政治领袖 -

本台法广RFI通讯员法朗索瓦（François Hume-Ferkatadji）在这一论坛开幕日当天发自阿比让（Abidjan）的消息指出，到场的非洲政治领袖，不仅有非洲联盟现任主席、塞内加尔总统萨勒（Macky Sall），还有尼日尔总统巴祖姆（Mohamed Bazoum），及毛里塔尼亚总统加兹瓦尼（Mohamed Cheikh el-Ghazahouani）等等。

非洲CEO论坛(2022)提出全球化危机 -

科特迪瓦总统瓦塔拉（Alassane Ouattara）在周一的开幕致辞中谈到当前形势危及全球化。就此，本台法广RFI通讯员皮埃尔（Pierre PINTO）发回了这一发言的录音片段。

RFI Image Archive / Côte d'Ivoire : le Président Alassane Ouattara a donné ce lundi 13 juin 2022, le coup d'envoi de l'Africa CEO Forum. Il s'est inquiété du fait qu'alors que la reprise post COVID impacte déjà les économies africaines, la crise ukrainienne aggrave encore la situation, et remet en cause la mondialisation. Ici, le président Alassane Ouattara lors de son entretien à RFI et France 24, mardi 27 octobre 2020, à Abidjan. (illustration) RFI/France24

科特迪瓦总统表示，鉴于乌克兰的战争，多国限制或暂停出口，以保证他们自身的粮食安全。尤其是涉及到生产大国印度，还有匈牙利的小麦、印度尼西亚的棕榈油。这样的情形当然会在世界各地引起通货膨胀，推动政府和企业重新评估他们对国际网络的依赖性，加速其活动的地方化。这确实危及到了全球化。

非洲CEO论坛(2022)要讨论经济主权 -

据介绍，非洲大陆的政治和经济决策者们想要利用在周一（2022年06月13日）和周二（2022年06月14日）本届CEO论坛为期两天的会晤之际，讨论经济主权，部署一些战略，以使非洲经济可持续复兴。

.（翻译编辑：RFI法广电台 尼古拉）.

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