非洲CEO论坛提全球化的危机

RFI Image Archive / Côte d'Ivoire : le Président Alassane Ouattara a donné ce lundi 13 juin 2022, le coup d'envoi de l'Africa CEO Forum. Il s'est inquiété du fait qu'alors que la reprise post COVID impacte déjà les économies africaines, la crise ukrainienne aggrave encore la situation, et remet en cause la mondialisation. Ici, le président Alassane Ouattara lors de son entretien à RFI et France 24, mardi 27 octobre 2020, à Abidjan. (illustration)

RFI/France24