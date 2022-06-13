非洲CEO论坛提全球化的危机
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西非国家科特迪瓦（Côte d'ivoire）也被译作为象牙海岸。在该国经济中心阿比让（Abidjan），为期两天的2022年非洲CEO论坛（Africa CEO Forum)已于06月13日星期一开幕，辩论的中心议题有关经济主权。东道主、科特迪瓦总统在致辞中提到当前形势危及全球化。
在科特迪瓦经济中心阿比让（Abidjan），被誉为非洲“达沃斯论坛”（Davos Africain）的"CEO论坛"（Africa CEO Forum）已于2022年06月13日星期一开幕，预计可能将有超过1500名非洲政界和经济界人士到场参加这次盛会。
非洲CEO论坛(2022)有许多政治领袖 -
本台法广RFI通讯员法朗索瓦（François Hume-Ferkatadji）在这一论坛开幕日当天发自阿比让（Abidjan）的消息指出，到场的非洲政治领袖，不仅有非洲联盟现任主席、塞内加尔总统萨勒（Macky Sall），还有尼日尔总统巴祖姆（Mohamed Bazoum），及毛里塔尼亚总统加兹瓦尼（Mohamed Cheikh el-Ghazahouani）等等。
非洲CEO论坛(2022)提出全球化危机 -
科特迪瓦总统瓦塔拉（Alassane Ouattara）在周一的开幕致辞中谈到当前形势危及全球化。就此，本台法广RFI通讯员皮埃尔（Pierre PINTO）发回了这一发言的录音片段。
科特迪瓦总统表示，鉴于乌克兰的战争，多国限制或暂停出口，以保证他们自身的粮食安全。尤其是涉及到生产大国印度，还有匈牙利的小麦、印度尼西亚的棕榈油。这样的情形当然会在世界各地引起通货膨胀，推动政府和企业重新评估他们对国际网络的依赖性，加速其活动的地方化。这确实危及到了全球化。
非洲CEO论坛(2022)要讨论经济主权 -
据介绍，非洲大陆的政治和经济决策者们想要利用在周一（2022年06月13日）和周二（2022年06月14日）本届CEO论坛为期两天的会晤之际，讨论经济主权，部署一些战略，以使非洲经济可持续复兴。
.（翻译编辑：RFI法广电台 尼古拉）.
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