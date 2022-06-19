法国农民开始种非洲热带水果

非洲经济 / 法国农业

法兰西在进入2022年夏至日前三天，已经热浪袭人。法国西南部在2022年06月18日星期六甚至记录到摄氏43度的高温。在许多国家，气候变化已经毋庸置疑。在法国西南部的部分农业生产者现已调整作物，开始种植以往依赖进口的热带非洲水果。这是本台法广RFI法语«非洲经济»专栏（Chronique Afrique Economie）在本周节目中的话题之一。

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本台法广RFI法文网2022年06月14日星期二在«非洲经济»专栏（Chronique Afrique Economie）刊出记者亚历克西（Alexis Bedu）的一篇实地采访，介绍鉴于气候变化的影响，有农民开始在法国本土从事非洲热带水果的种植。

FMM / RFI : Chronique Afrique économie - 法广«非洲经济»专栏 © FMM

这一法文专栏报导的原标题为：[Des agriculteurs français se lancent dans les fruits exotiques africains]。换作中文可译为：[法国农民开始非洲奇珍异果]。下面是简介予以分享。

法国种植热带作物有利农产品供应多元化 -

本台法广RFI«非洲经济»专栏（Chronique Afrique Economie）的这篇报道首先指出，在法国本土种植非洲蔬菜水果的农民目前还为数不多。但气候变化已使一些地区适合热带作物。欧洲市场的进口商对此感兴趣，他们想要以新的本土产品来使供应多元化。

RFI Image Archive / France : Des agriculteurs français se lancent dans les fruits exotiques africains. Ici, Laurent Dirat, agriculteur dans le Tarn-et-Garonne. Dans un de ses champs, des milliers de plants de kiwano, un concombre kenyan, sont alignés. (illustration) © RFI/Alexis Bédu

法国奥克地区（occitanie）农民罗兰（Laurent）在接受本台法广RFI«非洲经济»专栏记者采访时，介绍了他种植非洲作物的经验。他是放弃之前从事的畜牧业改行种植其它大洲的作物变种。当年，他带着种植收获的首批辣椒，前往图卢兹会晤亚非两地的生意人。在那里，他看到了自己取得马到成功，并随后得以根据客户的要求种植其它作物。

法国种植热带作物带头人需自行优选种粒 -

罗兰（Laurent）介绍说，最初没有种籽，他只能购买水果，最熟的，留下种籽以培育。最初的成果并不理想，还要继续优选。他的选择标准顺序为：早熟、抗性，之后才是尺寸大小。他如今开垦了48公顷的蔬菜，占其营业额的90%。农田里可以看到排列着一行肯尼亚蔬菜品种火参果（kiwano）。

法国种植热带作物有助于减少自国外进口 -

本台法广RFI«非洲经济»专栏记者前往采访的当天恰逢一位名叫伊夫（Yves）的欧洲蔬菜水果进口批发商。这名采购商如数家珍地介绍说，具此类特征的食物包括：芒果、青柠檬、木瓜、小辣椒干、香芋等等。

RFI / Afrique Economie. 法广«非洲经济» © RFI

本台法广RFI法文报道指出，法国西南部的气候如今可让部分热带作物生长。由于有了这个本土产地，批发商避免了对某些果菜的进口。因为，本地土产的成本低于用飞机空运到法国，还缩短了从生产到销售之间所需的运输时间，这不仅有助于更好地保证果菜上市时的新鲜，还有利于减少碳排放。

法国目前仅限于种植短期生长的热带作物 -

本台法广RFI«非洲经济»专栏（Chronique Afrique Economie）的这一报道最后指出，法国本土目前只适合种植短期生长的热带作物。至于种植木薯或薯蓣，则不现实。

.（翻译编辑：RFI法广电台 尼古拉）.

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