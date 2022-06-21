加副总理：民主国家不希望依赖俄中的关键矿物和金属，可换加拿大供应

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加拿大副总理兼财政部长弗里兰（Chrystia Freeland）6月20日在多伦多会见了来访的美国财政部长耶伦（Janet Yellen）。两国财长承诺将通过削减政府赤字开支来帮助央行解决通货膨胀问题，她们还就重启“拱心石”XL输油管道项目的可能性进行了讨论。在当天中午举行的研讨会上，耶伦和弗里兰呼吁志同道合的民主国家深化经贸关系，作为减少对中国和俄罗斯商品依赖的全球努力的一部分。

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弗里兰和耶伦周一在多伦多参加了一天的活动，包括私人会面、公开的、长达一小时的研讨会和下午的新闻发布会。美加两国的消费者价格正以几十年来最快的速度上升，最近几个月被飙升的油价推高。高通胀率正在侵蚀工资，迫使美联储和加拿大银行迅速提高利率，以努力冷却需求。

耶伦当天向媒体表示，解决通胀问题主要是中央银行的责任，但她补充说，她和美国总统拜登正在考虑一系列可能有帮助的政策选项，包括减少赤字，以及提高一些税收，同时考虑削减汽油税。

加拿大艾伯塔省政府敦促拜登政府撤销2021年取消“拱心石”XL输油管道项目的决定，以解决高油价问题，该管道将把加拿大原油输送到美国炼油厂。弗里兰就此向记者介绍称，她周一私下提出了“拱心石”XL输油管道项目的问题，但耶伦表示，她不认为这是解决高油价的办法。

耶伦在下午的新闻发布会上说：“我不认为这是解决当前情况的短期措施。而从长远来看，我们仍然致力于实现我们的气候变化目标。但你知道，这真的取决于总统的考虑。”不过，耶伦对短期削减汽油税的想法表示了开放态度。她解释说：“消费者确实因油价上涨而受到伤害。这对美国家庭来说是一个巨大的负担。我认为，虽然不完美，但作为一项政策，应该考虑解决这个问题。”

弗里兰则谈到，她每天都听到加拿大保守党议员要求降低汽油税的呼声，她不排除任何可能性。但她说，削减汽油税将损害政府缩减赤字的努力，并指出加拿大的气候变化政策提供了付款，以抵消碳定价给消费者带来的成本。她说：“加拿大的情况有点不同，因为我们的污染价格确实包括一个因素，即我们把钱还给加拿大家庭，”她补充说，加拿大“准备在必要时做更多事情”。

弗里兰表示，加美两国联邦政府现在必须“在能源问题上双管齐下”，鼓励增加生产以降低当下的能源价格，同时投资于更多的可再生能源。她说：“普京入侵乌克兰所引发的能源危机是真正认真对待气候行动的又一个理由。”

在周一中午的研讨会上，耶伦和弗里兰呼吁志同道合的民主国家深化经贸关系，作为减少对中国和俄罗斯商品依赖的全球努力的一部分。弗里兰说，俄罗斯对乌克兰的入侵以及中国对加拿大“两个迈克尔”近三年的拘留，强调了将贸易从这两个国家“转移到朋友圈”（friend-shoring）的必要性，这则是耶伦经常使用的一个词。

弗里兰称：“世界上的民主国家不希望依赖俄罗斯和中国来获得制造电动电池或半导体、或为核反应堆提供动力、或制造化肥、甚至能源所需的关键矿物和金属。这已经不安全了。”她补充说：“猜猜谁拥有几乎所有的这些东西？我们有。加拿大有。我个人认为，作为良好的合作伙伴，我们有责任真正加强对我们的盟友的支持。但这也是我们国家的一个伟大的经济机会。”

耶伦表示，美加两国正在讨论确保北美关键矿物供应链的安全，尽管她说会谈还处于相对早期的阶段。关于供应链安全的讨论是在经济前景恶化的情况下进行的。高通胀率正在挤压家庭财务，并降低消费者信心。同时，中央银行正在以几十年来最快的速度提高利率，希望防止高通胀变得根深蒂固。这增加了中央银行过度收紧货币政策并将其经济推向衰退的可能性。