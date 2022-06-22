戴琪：对华关税是一个重要杠杆，贸易谈判者从不放弃杠杆

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美国贸易代表办戴琪6月22日在出席国会参议院听证会时，就是否取消特朗普政府时期施加的部分对华贸易关税问题表示，她认为对中国商品征收关税是美中贸易关系中“一个重要的杠杆”，取消关税对控制美国国内短期通胀的效果可能有限。

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戴琪在出席听证会期间表示，美国对从中国进口的商品征收关税提供了重要的杠杆作用，从谈判和竞争的角度来看是有用的。当被共和党籍参议员哈格蒂（Bill Hagerty）问及，取消对华商品关税是否会鼓励北京的“更多不良行为”的提问，戴琪回答说：“在我看来，中国的关税是一个重要的杠杆，贸易谈判者从不放弃杠杆。”

戴琪补充说，拜登政府的关键挑战是将“这种杠杆作用转化为一项战略方案，以加强美国的竞争力，并在中国将继续发挥作用的全球经济中捍卫我们的利益。”戴琪在稍早向参议员们发表证词时指出，重要的是要关注保护美国的贸易利益，反对中国主导半导体等重要行业的计划。

拜登政府高层近期一直在权衡是否取消对中国制造的超过3600亿美元的商品（包括一些消费品）征收的部分税款。此举的支持者说，这可能有助于缓解通货膨胀，因为他们认为这些税款往往被转嫁给购买中国产品的美国消费者。

作为拜登政府中支持取消对华商品关税的代表人物，美国财政部长耶伦（Janet L. Yellen）19日在做客美国广播公司（ABC）《本周要闻》节目采访时提出，通胀现在高到不可接受，但经济衰退并非在所难免。此外，耶伦称，特朗普时期一些对华商品关税“没有战略意义，还增加了消费者的开销”。

但支持保持关税的人说，取消关税将消除旨在保护美国产业免受中国廉价产品影响的障碍，并将从中长期削弱对供应链重组的压力。他们还指出，作为特朗普政府期间美中达成的“第一阶段”贸易协议的一部分，中方并没有履行对美国的所有承诺，包括在2021年底前额外购买价值2000亿美元的美国大豆、飞机、能源和其他产品的协议。

周二，当被问及他是否会在就关税作出任何决定之前与中国领导人习近平交谈时，拜登总统回答说，他计划进行交谈，但指出“我们还没有确定时间”。

戴琪在周三的参议院听证会上表示，鉴于“中国确实关心国际信誉”，她认为与中方就其在贸易协议下的表现进行对话是值得的。但她指出，“这还不足以促使中国特别是在（落实）这些采购承诺上有所作为。”

戴琪说：“这就是导致我们得出结论的原因，现在是从旧的游戏手册翻页的时候了”。她补充说：“我们确实需要执行我们对中国的权利，我们需要捍卫我们整个经济的利益。”她还谈到，中国有一个政府驱动的经济模式，使其能够瞄准并接管整个战略产业。她说，这种方法已被证明与更多市场驱动的美国经济根本不相容。

关于取消关税，戴琪说：“我们需要在这个更大的画面上保持我们的注意力。”她说，拜登政府有责任帮助为美国人正在经历的“经济挑战和紧缩”提供救济。但她暗示，在保持美国对中国的竞争力方面，维持关税将是一个更有效的长期工具。戴琪说：“我们可以在中期和长期内影响我们经济的竞争力”。她续称：“关于短期的挑战，我们能做的是有限的，特别是在通货膨胀方面。”

戴琪说：“我们有一天会发现自己处于这些挑战的另一边。我认为非常、非常重要的是，我们现在所做的事情不应破坏我们使自己更具竞争力的需要，以及在一个全球体系中捍卫我们的经济利益的需要，在过去几十年里，这个体系已经削弱了我们在许多不同经济领域的领导地位。”