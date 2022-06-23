原材料市场 / 中国经济

中国复苏太慢 钢和铁需求大减

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RFI Image Archive / En une semaine, le minerai de fer a perdu un quart de sa valeur pour atteindre son niveau de janvier 2022. La raison principale, c'est le ralentissement de l'activité chinoise. Ici, un camion transportant du fer extrait d'une mine à ciel ouvert. (illustration)
RFI Image Archive / En une semaine, le minerai de fer a perdu un quart de sa valeur pour atteindre son niveau de janvier 2022. La raison principale, c'est le ralentissement de l'activité chinoise. Ici, un camion transportant du fer extrait d'une mine à ciel ouvert. (illustration) © Getty Images - John W Banagan / RFI Image Archive
作者： 尼古拉
6 分钟

国际市场铁的价格现已跌至6个月前-2022年年初时的水平。原因是中国经济重振太慢，造成供大于求。这是本台法广RFI法语«原材料»专栏（Chronique des Matières Premières）周四播出的最新一集节目中的探讨话题。

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本台法广RFI法文网2022年06月23日星期四在法文«原材料»专栏（Chronique Matières Premières）刊出经济记者Marie-Pierre Olphand的一篇最新报道，介绍市场上铁价暴跌和中国经济之间的关联。

Image RFI - Chronique des matières premières
RFI Image Archive / Chronique des matières premières. © RFI Image Archive

这一法文专栏报导的原标题为：[Les cours du fer plombés par une reprise chinoise trop lente]。换作中文可译为：[中国复苏太慢 铁价重挫]。下面是简介予以分享。

中国钢材价格下跌 -

本台法广RFI«原材料»专栏（Chronique Matières Premières）的这篇报道首先表示，铁价行情在跌，已降至6个月前的水平。原因是中国钢铁生产机器开动，但需求不济。铁矿价格在一周内暴跌1/4，退回2022年元月时的水平。主要原因是中国经济活动放缓。占中国钢材消耗量近40%的房地产业不如预期。5月份的情况尤其糟糕，造成同月建筑用钢筋降价20%，本地钢厂利润崩溃。

中国钢厂高估需求 -

国际媒体彭博社（Bloomberg）认为，中国钢铁工业过于乐观，在Covid疫情反弹之际增产。据业内数据，4月份和5月份的日产量超过300万吨。而今年头两个月时的日产量为250万吨。直到6月初，钢厂仍在全力生产。但现在，一些钢厂开始休整。

汽车制造生产放缓 -

法广RFI«原材料»专栏（Chronique Matières Premières）的这一报道最后指出，如此的生产意愿是有代价的，其后果现已能够感受得到。生产过剩造成原本就已积压的钢材库存大增。结果只能减价。此外全球市场上，汽车制造业使用的钢板销量大跌。

. （翻译编辑：RFI法广电台 尼古拉）.

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