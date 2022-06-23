中国复苏太慢 钢和铁需求大减

原材料市场 / 中国经济

国际市场铁的价格现已跌至6个月前-2022年年初时的水平。原因是中国经济重振太慢，造成供大于求。这是本台法广RFI法语«原材料»专栏（Chronique des Matières Premières）周四播出的最新一集节目中的探讨话题。

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本台法广RFI法文网2022年06月23日星期四在法文«原材料»专栏（Chronique Matières Premières）刊出经济记者Marie-Pierre Olphand的一篇最新报道，介绍市场上铁价暴跌和中国经济之间的关联。

RFI Image Archive / Chronique des matières premières. © RFI Image Archive

这一法文专栏报导的原标题为：[Les cours du fer plombés par une reprise chinoise trop lente]。换作中文可译为：[中国复苏太慢 铁价重挫]。下面是简介予以分享。

中国钢材价格下跌 -

本台法广RFI«原材料»专栏（Chronique Matières Premières）的这篇报道首先表示，铁价行情在跌，已降至6个月前的水平。原因是中国钢铁生产机器开动，但需求不济。铁矿价格在一周内暴跌1/4，退回2022年元月时的水平。主要原因是中国经济活动放缓。占中国钢材消耗量近40%的房地产业不如预期。5月份的情况尤其糟糕，造成同月建筑用钢筋降价20%，本地钢厂利润崩溃。

中国钢厂高估需求 -

国际媒体彭博社（Bloomberg）认为，中国钢铁工业过于乐观，在Covid疫情反弹之际增产。据业内数据，4月份和5月份的日产量超过300万吨。而今年头两个月时的日产量为250万吨。直到6月初，钢厂仍在全力生产。但现在，一些钢厂开始休整。

汽车制造生产放缓 -

法广RFI«原材料»专栏（Chronique Matières Premières）的这一报道最后指出，如此的生产意愿是有代价的，其后果现已能够感受得到。生产过剩造成原本就已积压的钢材库存大增。结果只能减价。此外全球市场上，汽车制造业使用的钢板销量大跌。

. （翻译编辑：RFI法广电台 尼古拉）.

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