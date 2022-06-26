铜价走低因经济衰退之忧？

原材料 / 全球经济

由于担忧经济衰退，拖累了国际铜价的行情，但需求没有奔溃。而中国库存量这个未知数则笼罩着市场。这是本台法广RFI法语«原材料»专栏（Chronique des Matières Premières）在本周五播出的最新一集节目中的探讨话题。

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本台法广RFI法文网2022年06月24日星期五在法文«原材料»专栏（Chronique Matières Premières）刊出经济记者Marie-Pierre Olphand撰写的一篇最新报道，介绍出于担心发生经济衰退，拖累了国际市场的铜价行情。

RFI Image Archive / Chronique des matières premières. © RFI Image Archive

这一法文专栏报导的原标题为：[Le cuivre entraîné par les craintes de récession économique]。换作中文可译为：[铜被拖累因经济衰退之忧]。下面是简介予以分享。

欧美提高利率影响经济 -

法广RFI«原材料»专栏（Chronique Matières Premières）的这篇报道首先指出，如同大多数工业用金属那样，一个月以来铜价一直在走低。对经济衰退的担忧并非不关痛痒。经济景气低迷对金属市场造成压力。由于利率升高在欧洲和美国正变得更加明确，对经济增长带来压力，不利于需求。

美联储进一步影响市场 -

在美联储（Fed）主席于2022年06月22日周三出席了美国国会参议院的听证会后，在思维上，对恐惧出现经济衰退的可能性变得强了一点。

RFI Image Archive / US : Jerome Powell, le président de la Fed, s'est exprimé le mercredi 22 juin 2022 devant la commission bancaire du Sénat américain. Ici, Jerome Powell. (illustration) AP - Manuel Balce Ceneta / RFI Image Archive

铜这种以可反映世界经济景气状况而著称的金属，行情继续走低并不让人感到意外。自六月初起，现已降至16个月前的水平。铜价在三个月内，每吨下跌20%。

价格下跌没有冲击生产 -

但当前的下跌被美元的坚挺所抵消。对铜出口国而言，冲击有限。因为，入账的是美元，而开销是本地货币，汇率上有利。直接受到影响的是采矿业者。他们花费的是美元，而以吨计算的利润在减少。不过铜价当前仍处高位。一名业内人士解释说，所有的人都挣到很多。

中国库存是巨大未知数 -

铜的需求没有崩溃，但中国的巨大未知数则笼罩着市场。事实上，即无法知道真实的库存量，也不知道中期的需求量。在令人心情愉悦的中国强劲复苏假设没有出现后，对全球经济放缓的担心在增大。

价格迅速反弹不太可能 -

法广RFI«原材料»专栏（Chronique Matières Premières）的这一报道最后提到，法国高校国立工艺院（CNAM-Conservatoire National des Arts et Métiers）的一名教授、[原材料]讲座主持人总结为：当前市场处于极度观望之中，以期搞懂全球经济的方程式。所以，工业用金属行情迅速向上反弹的可能性小。

. （翻译编辑：RFI法广电台 尼古拉）.

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