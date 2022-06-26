原材料 / 全球经济

铜价走低因经济衰退之忧？

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RFI Image Archive / Le cuivre entraîné par les craintes de récession économique. La demande ne s'est pas effondrée mais la grande inconnue est les stock chinois. Ici, des feuilles de cathode de cuivre sont prêtes à être vendues.(illustration)
RFI Image Archive / Le cuivre entraîné par les craintes de récession économique. La demande ne s'est pas effondrée mais la grande inconnue est les stock chinois. Ici, des feuilles de cathode de cuivre sont prêtes à être vendues.(illustration) © Getty Images - Michael Fuller / RFI Image Archive
作者： 尼古拉
8 分钟

由于担忧经济衰退，拖累了国际铜价的行情，但需求没有奔溃。而中国库存量这个未知数则笼罩着市场。这是本台法广RFI法语«原材料»专栏（Chronique des Matières Premières）在本周五播出的最新一集节目中的探讨话题。

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本台法广RFI法文网2022年06月24日星期五在法文«原材料»专栏（Chronique Matières Premières）刊出经济记者Marie-Pierre Olphand撰写的一篇最新报道，介绍出于担心发生经济衰退，拖累了国际市场的铜价行情。

Image RFI - Chronique des matières premières
RFI Image Archive / Chronique des matières premières. © RFI Image Archive

这一法文专栏报导的原标题为：[Le cuivre entraîné par les craintes de récession économique]。换作中文可译为：[铜被拖累因经济衰退之忧]。下面是简介予以分享。

欧美提高利率影响经济 -

法广RFI«原材料»专栏（Chronique Matières Premières）的这篇报道首先指出，如同大多数工业用金属那样，一个月以来铜价一直在走低。对经济衰退的担忧并非不关痛痒。经济景气低迷对金属市场造成压力。由于利率升高在欧洲和美国正变得更加明确，对经济增长带来压力，不利于需求。

美联储进一步影响市场 -

在美联储（Fed）主席于2022年06月22日周三出席了美国国会参议院的听证会后，在思维上，对恐惧出现经济衰退的可能性变得强了一点。

Image RFI Archive - Jerome Powell
RFI Image Archive / US : Jerome Powell, le président de la Fed, s'est exprimé le mercredi 22 juin 2022 devant la commission bancaire du Sénat américain. Ici, Jerome Powell. (illustration) AP - Manuel Balce Ceneta / RFI Image Archive

铜这种以可反映世界经济景气状况而著称的金属，行情继续走低并不让人感到意外。自六月初起，现已降至16个月前的水平。铜价在三个月内，每吨下跌20%。

价格下跌没有冲击生产 -

但当前的下跌被美元的坚挺所抵消。对铜出口国而言，冲击有限。因为，入账的是美元，而开销是本地货币，汇率上有利。直接受到影响的是采矿业者。他们花费的是美元，而以吨计算的利润在减少。不过铜价当前仍处高位。一名业内人士解释说，所有的人都挣到很多。

中国库存是巨大未知数 -

铜的需求没有崩溃，但中国的巨大未知数则笼罩着市场。事实上，即无法知道真实的库存量，也不知道中期的需求量。在令人心情愉悦的中国强劲复苏假设没有出现后，对全球经济放缓的担心在增大。

价格迅速反弹不太可能 -

法广RFI«原材料»专栏（Chronique Matières Premières）的这一报道最后提到，法国高校国立工艺院（CNAM-Conservatoire National des Arts et Métiers）的一名教授、[原材料]讲座主持人总结为：当前市场处于极度观望之中，以期搞懂全球经济的方程式。所以，工业用金属行情迅速向上反弹的可能性小。

. （翻译编辑：RFI法广电台 尼古拉）.

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