非洲经济 / 干旱饥荒

干旱影响非洲多国的社会经济

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Alors que la Corne de l'Afrique en Afrique de l'Est subit sa pire sécheresse en 40 ans, la banque centrale du Maroc s'attend à ce que la sécheresse affecte les récoltes agricoles, entraînant un ralentissement de la croissance économique et une hausse de l'inflation dans le pays en 2022. Ici, la dépouille de la girafe sauvage, victime de la sécheresse. (illustration)
Alors que la Corne de l'Afrique en Afrique de l'Est subit sa pire sécheresse en 40 ans, la banque centrale du Maroc s'attend à ce que la sécheresse affecte les récoltes agricoles, entraînant un ralentissement de la croissance économique et une hausse de l'inflation dans le pays en 2022. Ici, la dépouille de la girafe sauvage, victime de la sécheresse. (illustration) © RFI/Florence Morice
作者： 尼古拉
5 分钟

在位于东非的非洲之角遭遇40年来最严重旱灾之际，北非马格里布地区国家摩洛哥央行预计，干旱影响农业收成，导致该国2022年经济增长放缓，通货膨胀增大。而在西非地区，塞内加尔和加纳等国出现成群的尼日尔乞丐。他们遭遣返回国。据联合国指，这是由于旱情和圣战影响务农所致。

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综合本台法广RFI近日多则法文报导，在北非，干旱影响摩洛哥的农业收成。受此影响，该国央行马格里布银行(BAM-Bank Al-Maghrib)的最新预测认为，2022年摩洛哥的经济增长将放缓，通货膨胀将增大。预计，2022年通货膨胀率将达到5.3%，而之前的预估为4.7%。

摩洛哥旱情影响农业收成 -

Image RFI Archive - Maroc - sécheresse
RFI Image Archive / Le Maroc prévoit une inflation en hausse et un ralentissement de son économie en 2022 pâtissant d’une sécheresse qui affecte la production agricole. Ici, le secteur agricole représente environ 13% du PIB du Maroc. (illustration) Getty Images - Delfim Matins / RFI Image Archive

摩洛哥央行还解释说，调高通货膨胀率的主因是食品和能源价格飙升，还有摩洛哥的主要贸易伙伴国也都出现通货膨胀加速。摩洛哥当前遭遇严重干旱，预计农业收成将严重下滑，尤其是谷物。鉴于农业为该国第一大经济领域，所以今年经济减速剧烈。在当前危机的背景下，为了避免发生社会争纷，政府成倍提高预算内对丁烷气、面粉及食糖的补贴，金额高达28亿欧元。

西非多国遣返尼日尔乞丐 -

在西非，多国出现成群的尼日尔乞丐。在尼亚美，一部有关尼日尔乞丐在塞内加尔的报导引起了官方的重视。达喀尔因此在今年三月曾遣返600多名尼日尔人。尼日尔当局指责非法网络。总之，当前情况与尼日尔遭遇严重粮食危机有关。联合国表示，这是由于旱情和圣战影响务农所致。

Image RFI Archive - Niger - Niamey
RFI Image Archive / Niger : la grave crise alimentaire frappant le pays. Cette crise liée selon l’ONU à la sécheresse et aux violences jihadistes qui empêchent les paysans de cultiver. Ici, Aéroport Diori Hamani de Niamey. (illustration) Wikimedia / RFI Image Archive

加纳则在本月（2022年06月）遣返了近1300名在首都阿克拉乞讨的尼日尔人。其中有近300名男子，400名妇女和620名儿童。这些尼日尔人被分几批用飞机遣返回国。

. （翻译编辑：RFI法广电台 尼古拉）.

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