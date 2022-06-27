干旱影响非洲多国的社会经济

非洲经济 / 干旱饥荒

在位于东非的非洲之角遭遇40年来最严重旱灾之际，北非马格里布地区国家摩洛哥央行预计，干旱影响农业收成，导致该国2022年经济增长放缓，通货膨胀增大。而在西非地区，塞内加尔和加纳等国出现成群的尼日尔乞丐。他们遭遣返回国。据联合国指，这是由于旱情和圣战影响务农所致。

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综合本台法广RFI近日多则法文报导，在北非，干旱影响摩洛哥的农业收成。受此影响，该国央行马格里布银行(BAM-Bank Al-Maghrib)的最新预测认为，2022年摩洛哥的经济增长将放缓，通货膨胀将增大。预计，2022年通货膨胀率将达到5.3%，而之前的预估为4.7%。

摩洛哥旱情影响农业收成 -

RFI Image Archive / Le Maroc prévoit une inflation en hausse et un ralentissement de son économie en 2022 pâtissant d’une sécheresse qui affecte la production agricole. Ici, le secteur agricole représente environ 13% du PIB du Maroc. (illustration) Getty Images - Delfim Matins / RFI Image Archive

摩洛哥央行还解释说，调高通货膨胀率的主因是食品和能源价格飙升，还有摩洛哥的主要贸易伙伴国也都出现通货膨胀加速。摩洛哥当前遭遇严重干旱，预计农业收成将严重下滑，尤其是谷物。鉴于农业为该国第一大经济领域，所以今年经济减速剧烈。在当前危机的背景下，为了避免发生社会争纷，政府成倍提高预算内对丁烷气、面粉及食糖的补贴，金额高达28亿欧元。

西非多国遣返尼日尔乞丐 -

在西非，多国出现成群的尼日尔乞丐。在尼亚美，一部有关尼日尔乞丐在塞内加尔的报导引起了官方的重视。达喀尔因此在今年三月曾遣返600多名尼日尔人。尼日尔当局指责非法网络。总之，当前情况与尼日尔遭遇严重粮食危机有关。联合国表示，这是由于旱情和圣战影响务农所致。

RFI Image Archive / Niger : la grave crise alimentaire frappant le pays. Cette crise liée selon l’ONU à la sécheresse et aux violences jihadistes qui empêchent les paysans de cultiver. Ici, Aéroport Diori Hamani de Niamey. (illustration) Wikimedia / RFI Image Archive

加纳则在本月（2022年06月）遣返了近1300名在首都阿克拉乞讨的尼日尔人。其中有近300名男子，400名妇女和620名儿童。这些尼日尔人被分几批用飞机遣返回国。

. （翻译编辑：RFI法广电台 尼古拉）.

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