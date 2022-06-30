美国指控五家中国公司支持俄罗斯军队 列入出口禁令名单

中国违反对俄制裁

据纽约时报周四（6月30日）报道，华盛顿指责五家中国公司违反对俄罗斯的制裁，继续支持俄军方。美国商务部表示于本周开始采取行动，阻止这些公司购买美国技术。

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纽时由Alan Rappeport署名报道称，作为对俄罗斯2月份入侵乌克兰的回应，美国当局实施了全面制裁和出口管制，禁止向俄罗斯和白俄罗斯出售包括先进半导体在内的某些高科技产品。将中国公司加入出口禁令名单表明，拜登政府愿意不遗余力地实施制裁，而且可能因中国与莫斯科的联系而加剧与前者的紧张关系。

据悉，现被美国列入制裁名单的五家中国公司是：柯奈柯特电子、金派科技、信诺电子、维科电子和世捷达物流。商务部周二表示，这些公司继续为俄罗斯的军事和国防工业基地提供支持，它们的活动“违背了美国的国家安全和外交政策利益”。

负责出口执法的商务部助理部长马修·阿克塞尔罗德在一份声明中表示：“美国以及我们的盟国和合作伙伴将继续代表乌克兰展示我们共同的决心，继续阻止俄罗斯军方获得实施暴行所需的技术和物品——无论来源如何，无论它们位于何处。”

该报道指出，商务部并没有说明违规行为的具体性质，也没有指责中国政府违反了美国制裁。中国一直在购买俄罗斯石油，而美国和欧洲已减少了购买量，但美国官员表示，到目前为止，中国一直在遵守自2月以来实施的制裁措施。

另外，将中国公司加入出口禁令名单之前，商务部长吉娜·雷蒙多曾在3月警告，违反美国对俄罗斯出口限制的中国公司基本上可以关门了。如果被添加到美国“实体名单”中，使用美国设备和软件来制造微芯片等技术的公司可能会陷入困境。

周三，中国驻华盛顿大使馆则表示，中俄两国保持着正常的能源和贸易合作，中方将采取必要措施维护本国企业的权益。

“美方依据国内法对其他国家实施单边制裁和所谓‘长臂管辖’，违反国际法和国际关系基本准则，” 使馆代表邵鹤松如是辩驳。