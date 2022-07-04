拜登据报或最快在本周宣布取消部分对华关税 白宫：尚未作出决定

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据《华尔街日报》7月4日报导，美国总统拜登（Joe Biden）预计很快就会取消对中国进口商品的部分关税，这一决定受到相互竞争的政策目标的制约：解决通货膨胀和保持对北京的经济压力。彭博社当天则援引不愿透露身份的知情人士的话说，拜登尚未作出最终决定，而且时间上可能会出现变化。

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《华尔街日报》引述知情人士的话说，拜登最近几周一直在等待下一步的决定，他可能在本周宣布他的决定。这可能包括暂停对服装和学校用品等消费品征收关税，以及启动一个广泛的框架，允许进口商申请关税豁免。美国贸易代表办公室正在对特朗普时代征收的关税进行为期四年的强制性审查。企业和其他受益于关税的人的评论期将在7月5日结束，这给了拜登政府一个调整其政策的机会。

在他权衡决定的时候，拜登一直被他的政府内部以及包括企业、华尔街、工会和国会议员们在内的外部力量的政策分歧所困扰。美国政府官员和贸易专家说，宣布取消关税的计划已被一再推迟。他们表示，这一延迟反映了拜登政府内部对中国关税政策的强烈分歧。美国财政部长耶伦(Janet Yellen)多次表示，关税拖累美国经济，并称政府正在研究如何重新配置关税以帮助遏制通货膨胀。耶伦还称，一些从前政府时期继承下来的关税并不具有战略意义，没有解决中国的不公平贸易行为。

耶伦在6月19日接受美国广播公司新闻采访时说：“重新配置其中的一些关税，使其更有意义，减少不必要的负担，这是我们正在考虑的事情。”而在另一边，以美国贸易代表戴琪和国家安全顾问沙利文（Jake Sullivan）为代表的官员则强调，现有的关税措施是与北京进行贸易谈判的关键筹码。他们强调，在中方未能完成与特朗普政府在2020年达成的贸易协议中购买美国商品目标的承诺，并未就具体问题作出新姿态时，先行取消关税无异于自毁长城。

戴琪在6月22日出席美国国会参议院听证会时，就是否取消对华贸易关税的问题表示，她认为对中国商品征收关税是美中贸易关系中“一个重要的杠杆”，取消关税对控制美国国内短期通胀的效果可能有限。这些持怀疑态度的人希望在取消关税的同时采取另一项措施，以保持对中国政府的谈判压力，使其改变使美国公司和工人处于不利地位的做法。

报导指，拜登政府可能采取的措施包括提高工业机械和运输设备等战略物品的关税，同时降低消费品的关税。《华尔街日报》此前报导称，美方还可能启动一项新的301调查，重点关注中国对高科技项目的工业补贴，美国贸易代表办公室已经为此准备了几个月的政策。此举可能会导致对一系列新产品征收关税。

曾担任过美国贸易代表办公室副贸易谈判代表的雷明(Claire Reade)分析称：“从（美国）国内政治角度来看，有两个非常强烈的、相互竞争的关切。一个是需要被认为是在打击通货膨胀。另一个是需要被认为在对抗中国方面非常强势。” 她说：“问题是，你如何将所有这些不同的关注点纳入一个政策中并加以协调？”

由于美联储主要负责控制通货膨胀，降低关税是总统为数不多的政策选择之一。拜登本人在最近几周表示，他正在考虑削减关税，并指出这些征税是由上届政府推出的。作为其推动削减关税努力的一部分，美国商会敦促政府关注夏季商品，如涉水游泳池、自行车和防晒霜。该商会在一篇博文中说：“只要笔一挥，拜登总统就可以取消这些对我们的夏季乐趣的税收。”

与此同时，同样对拜登政府的贸易政策有很大影响力的美国工会和进步派民主党人正在反对削减关税。其中包括美国劳工联合会-产业工会联合会、钢铁工人联合会和服务业员工国际工会在内的顶级工会。他们指出，自特朗普政府实施301调查以来，中方的贸易做法没有任何变化，值得取消关税。他们强调，如果有什么变化的话，中国政府“只是加倍地执行他们的战略和方法”。

彭博社的最新消息指出，白宫的一位女发言人说，尚未就关税作出决定，但拜登政府希望确保关税与“经济和战略”优先事项相一致，并且不会不必要地提高美国人的成本。