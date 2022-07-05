拜登政府据报计划调整特朗普时期的对华关税，包含三个部分

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据政治新闻网站Politico报导，美国总统拜登（Joe Biden）正准备改变前总统特朗普对中国征收的部分关税，预计本月将作出决定。报导引述三位行业官员和了解拜登政府计划的前联邦官员说，美方可能在本月宣布采取行动，取消对中国进口特定商品的一部分关税。一位匿名讨论政策计划的美国政府高级官员说，尚未就宣布该计划的时间作出最后决定。

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这一决定是在白宫继续寻求在美联储加息行动之外的方法来抑制其国内历史上的高通货膨胀。一些拜登政府官员和经济学家认为，取消对中国的部分关税是部分缓解美国消费者现在支付的高物价的一种方式。报导指，但就目前的关税调整计划而言，它将是对诸如财政部长耶伦（Janet Yellen）和商务部长雷蒙多（Gina Raimondo）等主张取消关税的拜登政府官员的一次失败，他们推动更广泛的关税减免政策，作为打击通货膨胀的一种方式，并在中期选举前向选民展示拜登正在努力应对物价上涨。

报导称，拜登政府调整对华关税计划的细节还没有最终确定，但可能涉及三个部分。首先，将取消一小部分的特定商品关税，可能是自行车等消费品的关税。据了解，最初的关税减免将具体包括哪些关税项目，目前仍在讨论中，但两位消息人士表示，价值预计相对较小——在特朗普征收的大约3700亿美元的中国进口商品中，价值100亿美元的商品是正在考虑的一个减免值。

与此同时，拜登政府预计将宣布，美国贸易代表办公室将开启一个新的排除程序，让企业赢得对中国关税的豁免权。美国贸易代表办公室在今年3月宣布重新豁免对352项从中国进口商品的关税，但美国企业和支持自由贸易的国会议员们已经推动该机构给予进一步的豁免。

此外，在采取这些行动的同时，美国政府还将根据《1974年贸易法》第301条款宣布一项新的关税调查，该调查将针对中国经济中受到政府大量补贴的部门。美方长期以来一直抨击中国政府支持半导体和电池等高科技行业，使外国竞争处于不公平的不利地位，新的301调查可能会导致对这些行业征收新的关税，以努力为美国公司创造更公平的竞争环境。

这名拜登政府高级政府官员强调，关于关税的决定还没有作出，谈论仍在进行。不过，这一决定可能会在拜登与中国国家主席习近平进行通话的同一个月作出。但这位政府官员强调，这个仍在计划中的两国元首通话与关税问题无关，而是正在进行的保持两国政府之间开放的沟通渠道的努力的一部分。

宣布调整对华关税将代表拜登政府就何时以及如何重塑特朗普对中国的贸易遗产进行了长达一年的辩论的高潮。白宫去年考虑了一项计划，将对消费品的关税减免与对中国高科技商品的新关税结合起来，但在宣布该计划之前，选择让美国贸易代表戴琪与她的中国同行进行经济对话。

报导提及，当华盛顿和北京之间的初步谈判被证明没有结果时，白宫准备在去年冬末推进该计划，但俄罗斯对乌克兰的入侵将这些计划推后，因为拜登政府的许多经济和国家安全官员专注于支持基辅和应对莫斯科。

这一行动将是戴琪和劳工部长沃尔什（Marty Walsh），以及众多工会团体的胜利，他们坚持特朗普时代的大部分对华关税保持不变。戴琪曾多次表示，取消关税不会对应对美国国内的通货膨胀产生有意义的影响，这还将使她在与中国官员的谈判桌上失去重要的“杠杆”。

即将到来的关税调整将与美国贸易代表办公室对中国关税的内部审查相对应，法律规定在今年夏天进行。到目前为止，该机构已收到300多份来自美国国内公司的请求，要求延长关税。

另据路透社报导，白宫新闻发言人卡琳·让-皮埃尔（Karine Jean-Pierre）周二表示，美国总统拜登的团队仍在研究有关对华关税的选项。不过，彭博社的报导则引述消息人士的话说，拜登政府最快本周就会作出相关决定。这个时间点很重要，因为周三是特朗普政府征收的第一批对华关税的四周年，拜登政府此时的审查决策是必要的，以防止它们开始自动失效。