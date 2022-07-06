澳洲贸易部长：与中方官员随时坐下来会谈的提议仍然开放

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澳大利亚贸易部长法瑞尔（Don Farrell ）最新在接受《卫报（澳版）》采访时向中国伸出了橄榄枝，表示在两国的会谈中可能会出现解决贸易争端的“妥协局面”或“替代方式”。他称赞澳中关系出现了“积极迹象”，包括澳大利亚外交部长黄英贤计划与中国外交部长王毅会面，以及中方同意启动贸易争端上诉程序。

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自工党籍总理阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）5月上任以来，澳大利亚和中国重新开启了沟通渠道，包括澳洲副总理兼防长马尔斯（Richard Marles）于6月在新加坡会见了中国防长魏风和。法瑞尔此前曾提出希望与中国商务部长王文涛会面，但在6月双方出席世界贸易组织会议时未能如愿。对此，他表示，与中方官员“随时坐下来”的提议仍然开放。

澳大利亚一直抱怨中国对其一系列出口产品的贸易制裁，包括肉类、小龙虾、木材和煤炭，目前正在世贸组织就对澳大利亚葡萄酒和大麦征收反倾销关税进行贸易仲裁。黄英贤誓言要利用一切机会要求中国政府取消“无理的贸易打击”。

法瑞尔在采访中所表达的语气更加和缓。他说：“因此，目前的计划是继续处理这些（争端）”。他谈到：“显然，如果有机会进行一系列不同的讨论，我们可以据此得出一个妥协的局面，那么我将完全支持沿着这个轨道前进。”

法瑞尔提及：“目前，这是（通过）世贸组织的程序，这是决定这些问题的适当方式。”他随后补充说，“但是，如果出现了另一种方式，那么我们肯定会很乐意看看。”法瑞尔说：“我已经发出了邀请，我已经伸出了橄榄枝。在我们发现这是否会得到中方的回应之前，我没有更多可以做的。”

法瑞尔说，由于特朗普在担任美国总统时没有任命上诉法官，世贸组织的上诉程序已经 “完全崩溃”。但他同时指出，中国是“同意允许其他上诉程序的缔约方之一”，这意味着如果澳大利亚的索赔在一审中不成功，它可以进入一种仲裁形式。法瑞尔说：“我认为这是一个好兆头——他们希望世贸组织的程序能够发挥作用。”

法瑞尔说，澳大利亚生产商“的产品没有得到他们过去的东西（价值），这对他们的繁荣和生活水平产生了影响。”法瑞尔举出的例子包括他在南澳克莱尔谷葡萄园的邻居允许他们的设拉子（Shiraz）葡萄在葡萄藤上腐烂，以及罗布的小龙虾价格从每公斤109澳元跌至7澳元。

法瑞尔表示，澳大利亚与中国存在“理念上的分歧”，与美英两国达成的奥库斯协议（AUKUS）是另一个紧张点，但使澳中两国的贸易关系恢复到原来的状态对双方都存在利益。

法瑞尔说：“如果在我担任部长期间，我们能与中国（政府）重新达成某种合理的安排，那将是一件好事。”他还证实，黄英贤正在与王毅进行沟通。当被问及他们二人是否能很快见面，例如在即将在印度尼西亚举行的二十国集团会议期间，法瑞尔回答说：“我不太清楚，但看起来这个答案是肯定的。我认为有积极的迹象。”

法瑞尔亦指出，尽管在农产品市场准入和原产地名称规则方面存在症结，但澳大利亚与欧盟的谈判可能“比大多数人预期的更快”达成一项双方间的自由贸易协定。

这位澳洲贸易部长说，与欧盟方面的谈判之所以取得进展，是因为有两个“障碍被排除了”，澳大利亚现在有了一个更加雄心勃勃的气候政策，以及在莫里森前政府取消澳大利亚与法国的潜艇合同后，阿尔巴尼斯现政府正努力与法方重新建立联系。

法瑞尔补充说：“你看到总理会见了埃马纽埃尔·马克龙总统和西班牙首相，这两个人显然是支持的。”