印度:继小麦后面粉出口也受控

原材料 / 粮食贸易

在俄罗斯攻打乌克兰导致全球粮食供应紧张的大背景下，地处南亚的农业大国印度将从星期二（2022年07月12日）开始执行新规，限制面粉的出口。新德里当局担心，面粉出口过快导致国内供应紧张，进而触发通货膨胀。印度在今年五月份禁止小麦出口后，如今面粉月出口量同比增幅高达近10倍。

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据本台RFI法文网报导，农业大国印度不仅是全球第二大小麦出产国，也是第二大消费国。新德里在宣布禁止小麦出口两个月之后，现在开始执行限制面粉出口的新规，以期控制这种经小麦加工而成的食品原料的出口速度。

印度面粉月出口量同比增幅近十倍 -

本台法广RFI通讯员Sébastien Farcis早在三天前的2022年07月08日周五就已自新德里(New Delhi)发回消息说，印度的面粉(或小麦粉)的月出口量在最近两月里迅速增加。接近去年同期的十倍。如此规模让当局感到担忧。因为，这意味着在小麦于5月份被禁止出口后，实际上被加工成了面粉流入到了价格高于印度国内的国际谷物市场。

印度开始对面粉的出口执行新规定 -

Une moissonneuse-batteuse récoltant du blé près d'Ahmedabad en Inde, le 16 mars 2022. © AMIT DAVE/REUTERS

印度从2022年07月12日星期二开始，出口面粉需要获得许可。尽管限制没有像对待小麦那么的严格，但政府将因此得以调控出口流量，避免粮食流往国外的速度过快，造成国内供应紧张，触发通货膨胀。

印度当前粮价升幅明显高出2021年 -

本台法广RFI法文报导指出，印度是全球的第二大小麦出产国，也是这种谷物的第二大消费国。印度在今年4月份，粮食价格增幅达8%，比去年全年的平均水平高出两倍多。

印度今年遇旱情小麦收成不如去年 -

有近14亿人口的印度，2021年的粮食收成尤其的好。收获小麦1亿900万吨，其中有近700万吨被用于出口。但在2022年的3月份和4月份则遭遇旱情，导致小麦收成下跌近5%。这也引发对国内供应不足的担忧。

RFI Image Archive / Inde va restreindre les exportations de farine à partir du mardi 12 juillet 2022. L’Inde est le 2e producteur de blé, mais aussi le 2e consommateur de cette céréale. (illustration) © REUTERS - Anindito Mukherjee / RFI Image Archive

而俄罗斯和乌克兰一起在市场上所占的份额，相当于全球小麦供应量的近1/4。

.（翻译编辑：RFI法广电台 尼古拉）.

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