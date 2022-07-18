美财长耶伦访韩将提倡美国和盟国发展供应链“友岸外包”

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据路透社报导，美国财政部长耶伦（Janet Yellen）周二将呼吁盟国之间建立更深的贸易关系，以巩固其供应链，打击通货膨胀，并阻止中国的“不公平贸易做法”和中方在主导关键原材料和技术市场的努力。

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报导指，耶伦在对印太地区国家进行为期11天的访问的最后一站将在参观了韩国科技巨头LG公司的设施后，在首尔的一次重要政策演讲中发表上述看法。

根据美国财政部提前公布的节选内容，耶伦将在讲话中说：“我们不能允许像中国这样的国家利用其在关键原材料、技术或产品方面的市场地位来扰乱我们的经济，并行使不必要的地缘政治杠杆。”

耶伦将会强调，美国和像韩国这样的盟友应该专注于“友岸外包”（friend-shoring），或使他们的供应链多样化，更多地依靠可信赖的贸易伙伴，加强经济复原力并降低风险。

根据她的讲话摘录，耶伦将表示，这样做将维持经济一体化带来的活力和生产力增长，同时有助于使美国和韩国的公民免受地缘政治风险造成的价格上涨的影响。

新冠疫情爆发后，世界各地对口罩和防护服等医疗用品的严重缺乏暴露了全球供应链的脆弱性。

耶伦将在讲话中表示，新冠病毒大流行和俄罗斯入侵乌克兰的战争清楚地表明，有必要解决供应链的脆弱性，并努力减少导致世界各地价格上涨的僵局和商品短缺。

耶伦将在讲话中提出，“友岸外包”为美国及其盟友提供了一种方法，以维护基于规则的全球秩序的最佳特征，同时解决中国的不公平贸易做法，并确保获得重要的投入和产品——从药品到半导体和电动汽车电池。

耶伦将指出，关于贸易的新方法的关键要求各国适当考虑和计算过度集中的供应链的成本、地缘政治关切和价值，而不是“过度关注成本”。

另据韩国总统府周一消息，尹锡悦总统将于19日在首尔龙山总统府接见到访的耶伦。这将是耶伦去年1月就职后首次访韩。耶伦此行主要是为了同韩国财长举行会谈。