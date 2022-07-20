美英法德日等18个经济体发表联合声明：提出全球供应链合作四大原则

国际/经贸/政治

由美国国务卿布林肯（Antony Blinken）和商务部长雷蒙多（Gina Raimondo）共同主持的“2022年供应链部长级论坛”于7月20日闭幕。参加此次视频会议的美国、欧盟、英国、法国、德国和日本及韩国等18个经济体会后发表联合声明，明确供应链合作原则。

广告 继续浏览后续

据了解，参加了这一为期2天的论坛的包括来自澳大利亚、巴西、加拿大、刚果（金）、欧盟、法国、德国、印度、印度尼西亚、意大利、日本、墨西哥、荷兰、韩国、新加坡、西班牙、英国和美国的官方和民间代表。据美方介绍，这次线上论坛活动召集了来自与会各方的劳工、工业、民间社会和国家以下各级官员的利益相关者，以解决短期瓶颈和长期的供应链挑战。

美国国务院表示，在7月20日的部长级全体会议上，美国、盟国和合作伙伴作出政治承诺，共同解决近期的供应链中断问题。他们的目标是通过支持透明度、多样化、安全和可持续性，坚持高环境和劳工标准，包括防止强迫劳动，再加上满足未来需求的劳动力发展，来合作建立长期的供应链复原力。

布林肯当天向与会的各方官员表示：“我们几乎所有国家的人民都经历过供应链中断所带来的痛苦。我们有店主无法在货架上进货，有慢性病患者，我们无法得到救命的药物，工厂因为无法获得必要的材料和投入以维持生产线的运转而将工人送回家。我认为，我们比以往任何时候都更能理解供应链对于满足我们的日常需求是多么重要。”

布林肯续称：“它们对于解决我们所面临的几乎所有紧迫的全球挑战也是至关重要的。为了防止气候灾难并适应气候变化日益增长的影响，我们需要有韧性的供应链来生产清洁能源技术，从风力涡轮机到电池。为了结束新冠疫情的急性阶段，并确保我们更好地准备，应对未来的卫生紧急情况，我们需要有韧性的疫苗和其他关键卫生用品的供应链。因此，今天的聚会只是我们最新的共同努力，试图解决这些挑战，同时尽量减少干扰，保持工人的工作，降低家庭的成本。”

布林肯提出：“一个有韧性的供应链是安全的，使我们不容易受到政府或其他行为者的网络攻击;一个有韧性的供应链是可持续的，遵守我们已经同意的劳工和环境标准，因为这符合我们共同的价值观，因为我们已经看到忽视这些基准的政府往往是不太可靠的合作伙伴，也因为在2022年，任何不具有环境可持续性的供应链都不会持久。”

雷蒙多在发言中说：“我想现在没有人不明白具有韧性的供应链的重要性。为了实现这一点，我们必须在政府之间以及公共部门和私营部门之间进行合作。”她提及：“我们也知道，而且我们已经变得非常、非常清楚供应链是全球性的。这就是为什么我们需要与志同道合的伙伴，如本次会议和电话会议上的所有人一起工作，如果我们真的将能够找到可持续的、持久的、长期的解决方案，以解决我们共同的供应链挑战。”

雷蒙多称，她和布林肯正非常努力地落实“印太经济框架”（IPEF），“因为这是我们与我们在印太地区的盟友合作的一种方式，以共同支持我们的供应链。”雷蒙多还谈到，他们二人同样是美国-欧盟贸易和技术委员会（TTC）的共同主席，“以确保我方的供应链是有韧性的、高效的，并使我们所有的公民、行业、劳工、民间社会受益；确保我们所有的努力是包容性的，并广泛分享利益。”

在线上会议结束后，上述18国的部长级官员并就全球供应链合作发表了联合声明。声明表示：“（与会各方）打算在危机应对方面进行合作，努力缓解近期的运输、物流和供应链中断和瓶颈，以及长期的复原力挑战，这些挑战使我们的供应链变得脆弱，对消费者、大型和小型企业、工人和家庭造成溢出效应。 ”

声明指出，“在国际伙伴关系的基础上建立集体的、长期的、有韧性的供应链，对于这项工作的成功至关重要。”为此，与会的18个经济体代表提出了针对全球供应链的四大原则，并承诺加以遵循。它们包括：“透明度、多样化、安全性和可持续性。”

声明最后称：“我们欢迎所有经济体，并邀请所有行业、企业、妇女、工人、各级政府官员、劳工和公民社会以及其他利益相关者加入我们，在这些原则的指导下追求有韧性的供应链。我们认识到，解决下一次全球供应链危机的关键是首先要防止它的发生。”

值得一提的是，美国财政部长耶伦（Janet Yellen）19日在韩国访问期间发表讲话表示，需要集中力量复苏经济并恢复供应链，在盟友和伙伴国之间实行“友岸外包”战略，为经济增长奠定更坚实的基础。她强调，重塑供应链韧性需要巩固与主要友邦的经贸合作，韩国也在此列，要更加重视需要重点发展关系的核心国家，美国没有“开倒车”的计划。