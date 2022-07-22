马达加斯加为何暂停飞科摩罗

非洲资源 / 黄金走私

在印度洋上的非洲岛国马达加斯加当局，本周突然决定暂停与临近的另一个岛国科摩罗之间的空中航线。尽管，安塔那那利佛当局对做出这一决定的原因表现的神秘低调，但本台法广RFI驻安塔那那利佛的通讯员发回消息说，交通部长在电话中表示，这一决定与非法走私黄金有关。

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本台法广RFI法文网2022年07月22日星期五在非洲消息栏目里刊出的最新消息之一：马达加斯加航空（Air Madagascar）在07月19日本周二至07月20日周三夜间突然做出一项单方面决定，暂停安塔那那利佛（Antananarivo）与科摩罗首都莫罗尼（Moroni）的空中连结。然而，这条空中航线仅在三周前才刚刚复航。

RFI Image Archive / Les liaisons aériennes entre Madagascar et les Comores suspendues. Ici, un avion d'Air Madagascar à l'aéroport de Tuléar. (illustration) Wikimedia / RFI Image Archive

马达加斯加的停航决定 -

据本台法广RFI通讯员莱蒂西娅（Laetitia Bezain）发自马达加斯加首都安塔那那利佛（Antananarivo）的报导，马达加斯加当局对停航决定的原因仍保持低调神秘。交通部长则透露，这一措施有关黄金的非法走私活动。科摩罗如今被列入了红线。而绿线则是不存在任何非法活动的问题，尤其是就黄金而言。马达加斯加政府的这名内阁成员还表示，尽管已经采取了安全措施，但风险依然极高。为了避免此类风险，当局做出了决定，目前尚不具备恢复航线的条件。

马达加斯加的预防做法 -

本台法广RFI报导注意到，科摩罗媒体认为，马达加斯加的这一决定是一个报复措施，旨在提高声调，迫使莫罗尼官方归还去年12月在科摩罗首都机场所查获到的49公斤黄金。这些黄金是自几名不法之徒身上所收缴到的。对此，马达加斯加交通部长表示，两则之间不存在因果关系，安塔那那利佛当局的决定纯属预防措施。

马达加斯加也停航南非 -

马达加斯加和南非之间的空中航线也仍处于暂停之中。2021年元月查获来自马达加斯加的黄金73公斤。

RFI Image Archive / Madagascar : la mine d'or illicite de Soamahamanina, à environ 150km d'Antananarivo. © Aline Ranaivoson/RFI

.（翻译编辑：RFI法广电台 尼古拉）.

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