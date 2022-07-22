非洲资源 / 黄金走私

马达加斯加为何暂停飞科摩罗

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RFI Image / Air Madagascar : une décision unilatérale de suspendre ses vols entre Antananarivo et Moroni, a été prise dans la nuit du mardi 19 au mercredi 20 juillet 2022. Ici, le siège de la compagnie aérienne Air Madagascar, en plein cœur de la capitale Antananarivo. (illustration)
RFI Image / Air Madagascar : une décision unilatérale de suspendre ses vols entre Antananarivo et Moroni, a été prise dans la nuit du mardi 19 au mercredi 20 juillet 2022. Ici, le siège de la compagnie aérienne Air Madagascar, en plein cœur de la capitale Antananarivo. (illustration) © RFI / Laetitia Bezain
作者： 尼古拉
6 分钟

在印度洋上的非洲岛国马达加斯加当局，本周突然决定暂停与临近的另一个岛国科摩罗之间的空中航线。尽管，安塔那那利佛当局对做出这一决定的原因表现的神秘低调，但本台法广RFI驻安塔那那利佛的通讯员发回消息说，交通部长在电话中表示，这一决定与非法走私黄金有关。

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本台法广RFI法文网2022年07月22日星期五在非洲消息栏目里刊出的最新消息之一：马达加斯加航空（Air Madagascar）在07月19日本周二至07月20日周三夜间突然做出一项单方面决定，暂停安塔那那利佛（Antananarivo）与科摩罗首都莫罗尼（Moroni）的空中连结。然而，这条空中航线仅在三周前才刚刚复航。

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RFI Image Archive / Les liaisons aériennes entre Madagascar et les Comores suspendues. Ici, un avion d'Air Madagascar à l'aéroport de Tuléar. (illustration) Wikimedia / RFI Image Archive

马达加斯加的停航决定 -

据本台法广RFI通讯员莱蒂西娅（Laetitia Bezain）发自马达加斯加首都安塔那那利佛（Antananarivo）的报导，马达加斯加当局对停航决定的原因仍保持低调神秘。交通部长则透露，这一措施有关黄金的非法走私活动。科摩罗如今被列入了红线。而绿线则是不存在任何非法活动的问题，尤其是就黄金而言。马达加斯加政府的这名内阁成员还表示，尽管已经采取了安全措施，但风险依然极高。为了避免此类风险，当局做出了决定，目前尚不具备恢复航线的条件。

马达加斯加的预防做法 -

本台法广RFI报导注意到，科摩罗媒体认为，马达加斯加的这一决定是一个报复措施，旨在提高声调，迫使莫罗尼官方归还去年12月在科摩罗首都机场所查获到的49公斤黄金。这些黄金是自几名不法之徒身上所收缴到的。对此，马达加斯加交通部长表示，两则之间不存在因果关系，安塔那那利佛当局的决定纯属预防措施。

马达加斯加也停航南非 -

马达加斯加和南非之间的空中航线也仍处于暂停之中。2021年元月查获来自马达加斯加的黄金73公斤。

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RFI Image Archive / Madagascar : la mine d'or illicite de Soamahamanina, à environ 150km d'Antananarivo. © Aline Ranaivoson/RFI

.（翻译编辑：RFI法广电台 尼古拉）.

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