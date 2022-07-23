日美月内将举行经济版“2+2”会谈首次会议

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自东京方面消息，日美两国政府月内将在美国首都华盛顿举行外交和经济高级官员参加的“日美经济政策磋商委员会”（经济版2+2）会谈的首次会议。据《日经新闻》报导，双方官员将在会议期间同意为发展中国家的基础设施投资和供应链中的人权保障制定指导方针。

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美国总统拜登在今年5月访日期间与日本首相岸田文雄就在7月举行经济版“2+2”会谈的首次会议达成共识。据悉，此次会议将由美国国务卿布林肯和商务部长雷蒙多，及日本外务大臣林芳正和经济产业大臣萩生田光一共同主持。会议结束时预计会有一份宣布结果的文件产生。

据共同社报导，考虑到在高科技领域崛起的中国，日美将从经济安全的角度出发推进合作。双方将就新一代半导体等尖端技术的研究开发、重要物资供应链的强化措施展开讨论。

报导指，围绕性能高于以往半导体且预计在人工智能（AI）等各方面具有用途的新一代半导体，日美将携手进行研发。关于以往类型的半导体，鉴于经济活动从新冠疫情中恢复导致全球性供不应求已成问题，将考虑对策以免今后遭遇突发事态和灾害时供应链断供。此外，在经济版2+2首次会议上，考虑到俄乌冲突导致难以确保俄产液化天然气（LNG）稳定供应，日方还可能劝说产气国美国增产。

据了解，在5月的一次部长级会议上，日美双方就基本原则达成了一致，包括对可促成镇压的技术（如面部识别）进行更严格的出口控制。岸田文雄和拜登在他们自己的会谈中确认，有必要在全球供应链中消除强迫劳动。这些原则将构成盟友们将建立的共同标准的基础。日美经济版的“2+2”会议还将寻求明确跨国公司应如何应对供应链中被揭露的强迫劳动或其他虐待行为。

此外，基础设施投资准则也将被列入此次“2+2”会议的议程。美日将寻求确保基础设施项目的透明度、连续性和对环境的保护。双方官员还将讨论如何处理无法偿还债务的借款国的问题。

一旦日美就基础设施项目的共同标准达成一致，他们的下一步将是在七国集团和美国领导的《印太经济框架》（IPEF）中寻求通过。双方官员还将讨论在人工智能等先进技术方面的联合研究，以及能源和粮食安全问题。