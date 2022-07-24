美商务部长雷蒙多：通过《芯片法案》是国家安全问题

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美国商务部长雷蒙多（Gina Raimondo）7月24日在接受采访时再次重申，美国国会通过价值520亿美元的《芯片法案》（CHIPS Act）十分重要。她强调，美国制造业当下主要依赖从亚洲进口的尖端芯片，特备是台湾。雷蒙多称，国会通过《芯片法案》将帮助提高在美国制造半导体的能力，这涉及国家安全问题。

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雷蒙多周日接受了美国哥伦比亚广播公司政论节目“面对全国”的专访。主持人布瑞南（Margaret Brennan）在采访中问道：“你一直在大力推动这个《芯片法案》，该法案将为半导体行业提供约500亿美元资金，这些是电话、洗碗机和武器中（所需的）计算机芯片，基本上是所有东西都需要的。该法案现在还有大约2000亿美元的额外支出，我知道你将在帮助以某种方式发放方面发挥作用。对于（美国）国内的人来说，为什么作为纳税人要补贴一个有利可图的行业？”

雷蒙多回答说：“我们的半导体供应危险地依赖于其他国家，主要是亚洲的国家。我认为这与你在欧洲看到的情况非常相似，德国现在高度依赖俄罗斯的石油。我们都在对自己说，这怎么可能发生？好吧，这就是我们将要发生的事情，如果我们现在不刺激更多国内芯片的生产。我们在美国没有生产任何先进的半导体。而这些是你需要用于军事设备和高端计算的复杂芯片。我们几乎全部从台湾购买。这真的很惊人。”

雷蒙多补充说：“如果你想一想，我们90%的产品是从台湾购买的。因此，现实是，我们需要公司在美国扩张，而且——世界各地的其他国家正在（对发展半导体业）提供激励。对吗？我希望不必这样做，非常诚实地说，但法国、德国、新加坡、日本，所有这些其他国家都在为芯片公司在那里的建设提供激励，而我们......坦率地说，我们不能承受，我们不能承受处于这种脆弱地位。我们需要能够保护自己。”

布瑞南提到：“但是，英特尔公司的首席执行官说，由于这些激励措施，他们在其他一些国家的生产实际上要便宜30%。但是，国家对私营企业的补贴难道不创造一个危险的先例吗？或者你认为我们只是在一个场景中，我们需要开始考虑重要行业，作为部分国家资助或补贴？”

雷蒙多回答说：“我想说的是，这是一个国家安全问题。而且我不认为我们可以给它贴上价格标签，因为我们处于一个非常脆弱的位置。因此，如果你与军事专家，或国防承包商交谈，你知道，他们会告诉你他们需要芯片，一个‘标枪’（导弹）发射系统包含250个芯片，这还不如一些新设备复杂。我们所谈论的一切，都是关于这些精确制导的导弹之类的。它们是精确制导的，因为有芯片，这不是美国制造的。它们是在台湾制造的。所以这只是国家安全的需要。顺便说一下，我们必须迅速行动。这是这里最关键的一点。”

雷蒙多表示，她有信心美国国会将通过这一法案，以赶在夏季休会期前完成这一目标。她说：“我将花，你知道，整个周末都在打电话，或者这周剩下的时间都在打电话。是的，上周在参议院有一个重要的两党投票。”

就该法案面对来自两党少数议员提出的反对声音，雷蒙多说，她仍有信心《芯片法案》能得到两党的支持在国会两院中通过。她介绍称：“你看到前国务卿迈克·蓬佩奥今天在推特上表示赞成，你会看到共和党人和民主党人走到一起，因为这是关于国防，关于就业。这将为美国创造数以千计的就业机会。”

雷蒙多补充说：“我也完全反对桑德斯参议员对此的描述。这不是一张空白支票。它有许多附加条件。附带条件的公司不能用这笔钱在其他国家建立设施，接受这笔钱的公司不能转身就在中国建立设施，以获得领先技术。有很多附加条件，你知道必须与小承包商和少数族裔拥有的承包商合作，创造高质量的就业机会，还有劳工保护。因此，说这是一张空白支票是完全错误的。”

主持人布瑞南在采访中说：“关于台湾，因为，你知道，这里面包含了一个假设，即台湾有风险，有可能被中国吞并。这是你的预测吗？当你得到美国情报部门的简报时，你有多大的信心，认为这是一个直接的威胁？”

雷蒙多表示：“我们需要做好准备，你知道，你最好和国家安全顾问谈谈时间表之类的问题，我认为没有人认为这是立即的（威胁）。”她说：“我没有水晶球。我觉得有信心说这不是立即的。我也觉得有信心说，无法预测未来。但我们需要做好准备。这就是我们保护美国人民的工作。”

据《华盛顿邮报》报导，雷蒙多支持的《芯片法案》本周将在参议院进行最后表决，该法案还包括为美国国家科学基金会和区域科技创业公司提供520亿美元的资金。

美国国会参议院定于周一对该法案进行投票表决。如果它赢得了通关所需的60票，其将在周二或周三进行最后表决。然后，辩论将转移到众议院。据悉，美国IBM公司发言人在上周五表示，该公司计划让近60名高级管理人员在本周飞往华盛顿，以推动国会议员通过《芯片法案》的立法。