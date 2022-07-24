CNN报道：FBI调查确定华为设备可扰乱美国核部队通信

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据美国有线电视新闻网（CNN）7月23日引述多个消息来源独家报导，美国联邦调查局（FBI）发现中国电信公司华为安装在美国中西部地区的手机信号塔上的设备能够扰乱五角大楼的通信，包括那些来自监管美国核武库部队的通信。

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报导称，至少从2017年开始，美国联邦政府官员对中国在该国境内的关键基础设施附近购买土地就展开调查。美国联邦调查局发现的最令人震惊的事情之一，是美国中西部农村军事基地附近的手机信号塔上的中国制造的华为设备。据熟悉此事的多个消息来源称，美国联邦调查局确定这些设备能够捕获和扰乱五角大楼的高度限制性通信，包括负责监督核武库的美国战略司令部所使用的通信设备。

报导称，虽然对美国军事设施附近的华为设备的广泛关注已经众所周知，但这项调查的存在及其结果却从未被报道。相关调查的起源至少可以追溯到奥巴马政府时期。有十多个消息来源向CNN描述了这一情况，包括现任和前任的美国国家安全官员，他们都以匿名的方式发言，因为他们没有被授权发表评论。

报导称，目前还不清楚美国情报界是否确定有任何数据被拦截并从这些手机信号塔发送至中国。熟悉这一问题的消息人士称，从技术角度来看，要证明某一批数据被窃取并发送到海外是非常困难的。中国官方坚决否认任何监视美国的努力。华为公司在给CNN的一份声明中也否认了，其设备能够在分配给美国国防部的任何通信频谱中运行。

报导称，但熟悉调查的多个消息来源告诉CNN说，毫无疑问，华为的设备不仅有能力拦截商业手机（通信）流量，也有能力拦截美国军方使用的高度限制性电波，并扰乱美国战略司令部的关键通信，使中国政府有可能涉略到美国核武库的可能。

一位了解调查情况的美国联邦调查局前官员说：“这涉及到我们做的一些最敏感的事情”。其补充称：“这将影响我们对核三位一体的基本指挥和控制能力。”该人士称：“这属于‘BFD’类别。”

“如果这有可能被扰乱，那么这是一个非常糟糕的日子，”该前官员补充说。

一位美国前高级执法官员告诉CNN称，2020年底，司法部将其对华为设备的国家安全关切提交给商务部，并提供了这些设备在美国的位置信息。这位前执法官员和一位现任美国高级官员说，拜登政府2021年上任后，商务部开始对华为进行调查，以确定是否需要采取更紧急的行动，将这家中国技术供应商从美国电信网络中清除出去。

报导称，据这位现任美国官员说，这项调查进展缓慢，正在进行中。美国国家安全官员指出的担忧之一是，华为设备在更新软件时产生的外部通信，例如，可能被中国政府利用。根据美国商务部的调查结果，美国电信运营商可能被迫迅速移除华为的设备，或面临罚款或其他处罚。

路透社21日曾援引两名消息人士的话独家报导，因担忧军事机密泄露至中国政府，拜登政府正对华为在美国军事基地附近建设的通信设备开展一项秘密调查。其中一人表示，美国当局一直对华为可能通过其设备获取美国军事演习和军事基地的战备状态以及人员状况等敏感信息感到担忧。

华为没有对路透社的评论请求作出回应。中国驻美国大使馆没有对具体指控作出回应，仅在一份电邮声明中批评美国政府滥用国家安全和国家权力的概念，全力打压华为和其他中国电信公司，却没有提供任何确凿证据证明它们对美国和其他国家构成安全威胁。