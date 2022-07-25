欧盟贸易专员：我们需要加快努力达成新的自贸协定，扩大供应商基础

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欧盟委员会执行副主席、贸易专员东布罗夫斯基（Valdis Dombrovskis）日前在接受英国《金融时报》采访时表示，欧盟将加快努力，与“志同道合的伙伴”达成新的自由贸易协定，因为欧盟正在试图减少对俄罗斯能源和自然资源进口的依赖。

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东布罗夫斯基斯在采访中说，欧盟需要“扩大其贸易伙伴的基础”，以便在原材料和商品等领域变得更具有“韧性”。

东布罗夫斯基斯说：“我们可以利用我们的自由贸易协定（FTAs）网络来面对当前的地缘政治挑战，使其远离俄罗斯的供应，加强供应链的韧性”。他补充说：“如果我们想减少对一些供应商的原材料的依赖，我们需要扩大我们的（供应商）基础。”

东布罗夫斯基斯提到，欧盟希望达成一系列新的自贸协定，包括与澳大利亚和智利，最近欧盟与新西兰已完成了自贸协定谈判。但欧盟委员会也一直在努力缔结和批准相关协定，特别是在6月底结束的法国担任欧盟轮值主席国期间，遭受到阻力。

东布罗夫斯基斯对记者表示：“拥有一个广泛的自贸协定网络是多样化的来源，因此也是复原力的来源。”