美常务副国务卿和新任驻澳大使下月初将访问所罗门群岛

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据路透社周日独家报导，美国常务副国务卿舍曼（Wendy Sherman）和新任驻澳大利亚大使卡罗琳·肯尼迪（Caroline Kennedy ）计划在下个月访问所罗门群岛。据悉，她们的父亲在二战期间均曾在当地参加过战斗，而美中当下在太平洋地区的竞争日益激烈。

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美国国务院的一位高级官员周日告诉路透社，舍曼和她领导的代表团将在8月6日至8日的访问中纪念瓜达尔卡纳尔岛战役80周年，并与当地的高级官员会面，强调美国和所罗门群岛之间的持久关系以及在该国首都霍尼亚拉开设美国大使馆。

舍曼将是访问太平洋地区的最新一位美国高级官员。卡罗琳·肯尼迪的父亲肯尼迪总统年轻时也曾在二战期间作为巡逻艇艇长参加了所罗门群岛战役。据了解，舍曼的代表团还将包括美国印太司令部副司令斯蒂芬·斯克伦卡（Stephen Sklenka）和海军陆战队太平洋司令斯蒂芬·鲁德尔（Stephen Rudder）中将。

美国国务院官员称，这次访问对舍曼来说也意义特殊，他的父亲马尔·谢尔曼（Mal Sherman）是一名在瓜达尔卡纳尔岛战役中受伤的美国海军陆战队队员，该战役于1942年8月在美国和盟国及旧日本帝国军队之间展开。

今年2月，布林肯（Antony Blinken）成为40年来第一位访问斐济的美国国务卿。在那里，他宣布了一项在所罗门群岛开设大使馆的计划，并称太平洋地区是“未来的地区”。

在本月举行的为期四天的峰会上，太平洋岛国向美中表示，这两个世界上最大的碳排放国对气候变化应采取更多行动，同时承诺在日益加剧的地缘政治竞争中保持地区内国家的团结一致。