喀麦隆:法国总统修复关系之旅

非洲经济 / 法国外交

法国总统马克龙（Emmanuel Macron）现已开始其赢得连任后，对非洲的首次访问。他的专机预计在2022年07月25日周一晚抵达雅温得。随同出访的法国政府内阁成员有：外交部长凯瑟琳·科隆纳夫人（Catherine Colonna）、军务部长Sébastien Lecornu、外贸部长级代表和负责发展的国务秘书。两国元首预计在周二会晤后召开联合新闻发布会。就此，本台法广RFI特派记者从非洲发回了一篇介绍当前法国与喀麦隆之间经贸关系的报道。

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本台法广RFI法文网2022年07月25日星期一在报导中叙述说，法国总统马克龙（Emmanuel Macron）前往喀麦隆尝试重启两国关系。

RFI Image Archive / FrancAfrique : le président français Emmanuel Macron entame ce lundi 25 juillet 2022, une tournée au Cameroun, Bénin et Guinée-Bissau, trois pays africains où il ne s'est pas encore rendu. (illustration) © AP/Gonzalo Fuentes / RFI Image Archive

在经济层面，当前双方关系有磨损的趋势。法国在过去数十年间丢失的场地，让中国和印度受益。法国与卡麦隆之间，出口停滞不前，进口下降。

法国对喀麦隆投资有缩小趋势 -

据本台法广RFI赴非洲地区的特派记者之一奥利维耶（Olivier Rogez）发回的报道，在喀麦隆，法国的经济影响力在不断下降。在上一世纪90年代，法国企业占经济比重40%，到2021年只剩10%，这是法国使馆的统计数据。

RFI Carte Archive / Cameroun. 存档地图：喀麦隆 Latifa Mouaoued/RFI

当然，喀麦隆目前仍有200家法国企业或法国大集团的分公司。业务范围多种多样，包括石油开发、木材、农业综合企业和分销。2019年时法国在喀麦隆的外国直接投资存量仅为在塞内加尔的三分之一。

喀麦隆的最大贸易伙伴是中国 -

法国是喀麦隆第二大供应方。相反，在客户中的排名仅为第7。喀麦隆对法国的出口不断减少，2021年的数字是2亿6千万欧元。从法国的进口则停步不前，2021年为5亿3千5百万欧元。尽管在双边贸易中，法国为顺差，但如今中国是喀麦隆的最大贸易伙伴。

喀麦隆已实现经济伙伴多元化 -

雅温得当局在过去几年，促成了经济伙伴多元化。在基础设施大合同的招标上，北京现已是无法回避的一方。非洲国家杯（CAN）足球赛有关工程就是一个实例。除中国之外，造成巴黎对喀麦隆经济影响力受损的还有印度和土耳其。喀麦隆的两大欧洲客户分别是荷兰与意大利，它们在分别名列第二和第四。俄罗斯对喀麦隆的经济影响力也在增强，去年已上升为继中国和法国之后的第三大供应方。

喀麦隆多样化经济处于增长期 -

本台法广RFI特派记者在报道中指出，喀麦隆多样化的传统经济已经重新走上增长之路。预计今年的增幅可达4%。喀麦隆的发展不仅得到其伙伴方的支持，还有国际货币基金组织的指点。

法国喀麦隆两国元首即将会晤 -

另外来自雅温得（Yaoundé）的消息说，依照官方活动日程安排，法国总统马克龙将于2022年07月26日周二中午在喀麦隆总统官邸-统一宫（palais de l'Unité）会晤比亚总统（Paul Biya）。两位国家元首预计在这一会晤结束后召开一次联合新闻发布会。

.（翻译编辑：RFI法广电台 尼古拉）.

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