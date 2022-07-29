美国国会两院通过芯片法案 拜登：期待签署该法案成为法律

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美国国会众议院7月28日通过了价值2800亿美元的《芯片与科学法案》(Chips and Science Act)，该法案将推动半导体产业和科学研究，以在美国创造更多的高科技就业岗位。对其大力支持的美国总统拜登（Joe Biden）当天通过声明表示，该法案将在全美范围内创造高薪的制造业工作，同时加强美国在未来行业的领导地位。

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《芯片与科学法案》在美国国会众议院周四的投票中以243-187票通过，没有民主党人投票反对该法案。24名共和党人对该法案投了赞成票，即使在众议院共和党领导人在最后一刻推动反对该法案的情况下。

《芯片与科学法案》将为美国芯片制造商提供520亿美元的补贴和超过1000亿美元的技术和科学投资，包括建立区域创新中心和扩大美国国家科学基金会的工作。该法案旨在使美国在与中国等对手的竞争中更具优势，获得了跨党派的支持，并在周三以两党64-33的投票结果通过了参议院。在获得两院通过后，该法案将被送往白宫，由拜登签署成为美国的法律。

尽管两党议员对该法案的具体内容及涉及金额存在争议，在拜登和部分共和党知名人士的推动下，该法案在美国国会进入夏季休会期前终于得到了通过。众议院议长佩洛西（Nancy Pelosi）称，《芯片与科学法案》的通过是“美国家庭和美国经济的一个重大胜利”。但众议院共和党领袖麦卡锡（Kevin McCarthy）在投票前的发言中敦促他的同事们“拒绝这个有严重缺陷的法案”，并“从头开始”。

据悉，一些反对《芯片与科学法案》的共和党人表示，其缺乏防止任何资金落入中国手中的“护栏”。其他批评者认为，美国将不得不多花数十亿美元，才能真正有机会与世界领先的芯片制造商竞争。但该法案的支持者说，制造更多的芯片对美国的经济和国家安全至关重要，这些芯片在包括消费电子、汽车、保健设备和武器系统在内的大量产品中是越来越重要的组成部分。

随着新冠疫情和俄乌战争的爆发，华盛顿对过于依赖不可靠的海外供应链的担忧升级。再加上近来台海局势紧张，拜登政府内多名要员呼吁应重建美国国内的芯片生产能力。

《芯片与科学法案》同样得到了美国芯片制造商们的支持，英特尔公司的首席执行官帕特·基辛格（Pat Gelsinger）一度警告说，如果涉及的资金得不到国会批准，他将不得不推迟对该公司在俄亥俄州计划20亿美元的工厂的投资。他还敦促美国的汽车和医疗设备行业的公司主管们也发表支持意见。

拜登周四通过声明表示：“今天，众议院通过了一项法案，将使汽车更便宜，电器更便宜，电脑更便宜。它将降低日常商品的成本。而且，它将在全国范围内创造高薪的制造业工作，同时加强美国在未来行业的领导地位。”

拜登说：“《芯片与科学法案》正是我们现在需要做的，以发展我们的经济。通过在美国制造更多的半导体，该法案将增加国内制造业并降低家庭的成本。而且，它将加强我们的国家安全，使我们减少对外国半导体来源的依赖。该法案包括重要的护栏，以确保接受纳税人资金的公司在美国投资，确保工会工人在全国各地建立新的制造工厂。”

拜登表示：“我期待着签署该法案成为法律，并继续为全国各地的工作家庭自下而上和自上而下地发展我们的经济。”