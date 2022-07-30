日美举行首次“经济版2+2”会议：同意为构建经济秩序加强团结

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日美两国政府7月29日在华盛召开“经济版2+2”会谈的首次会议。会议通过会后双方发表的联合声明，确认了在俄罗斯入侵乌克兰等威胁国际秩序的形势下，日美将主导构建基于自由主义的经济秩序。会议出台了以强化半导体等重要物资供应链、共同开发尖端技术、对抗经济施压等4项为主要内容的行动计划，就加强相互团结达成了共识。

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日方由外务大臣林芳正、经济产业大臣萩生田光一出席，美方由国务卿布林肯（Antony Blinken）、商务部长雷蒙多（Gina Raimondo）参加。据共同社报导，萩生田光一在会后的联合记者会上透露，日美就加速开发下一代半导体达成了一致。他还表示将着眼于日美共同研究，设立由产业技术综合研究所和东京大学等参加的研发团体。

雷蒙多强调，通过日美加强有关半导体的合作，“提高两国的竞争力，重要技术方面对对抗的国家的依赖将减弱”。报导指，这是希望活用美国倡导并于5月启动的共14个国家参加的新经济圈构想“印太经济框架”（IPEF）等多边机制，拉拢赞同日美提出的“自由开放经济秩序”理念的国家。

在半导体方面，鉴于经济活动从新冠疫情打击中重启导致了全球性供应不足，会上从经济安全的观点出发，就防备突发事态和灾害，强化供应链达成了一致。关于有望用于人工智能（AI）等各种用途的下一代半导体，日美将通过在5月的首脑会谈中同意设置的工作组来扩充合作体制。

报导指，关于稀土等重要矿产，会议确认了包括财政支援在内的合作的重要性。此外，考虑到有可能被滥用于侵犯人权的监视系统以及大规模杀伤性武器的材料和技术等，会上确认将在尖端技术出口管理上继续采取对策。会议还对乌克兰危机导致能源和粮食价格上涨表示了担忧，商定将协调采取缓解不良影响的措施。

布林肯会后在美日联合记者会上发言说：“我认为可以说，今天的‘美国-日本经济协商委员会’（EPCC）首次会议取得了巨大的成功：富有成效，内容充实，与关系到我们人民的生活和未来的问题直接相关。我们讨论了在新冠疫情揭示了供应链是多么脆弱之后，建立有韧性的供应链。我们讨论了新兴技术，这些技术带来了巨大的机会，但也给国家安全、人权、消费者健康和安全、知识产权带来了风险。”

布林肯说：“我们谈到了莫斯科对乌克兰的战争。 我们各国正在密切合作，向俄罗斯施加代价，以便普京总统结束战争，当然，与此同时，解决部分由于俄罗斯的侵略而激增的全球粮食和燃料价格。 我们讨论了发展融资和不透明的贷款做法的问题，这些做法可能使各国背负不可持续的债务。”

布林肯说：“我们还谈到了中华人民共和国，以及其胁迫性经济做法如何违背了一个开放的、基于规则的、使所有国家都有机会参与、竞争和增长的国际经济秩序。日本和美国相信一个全球经济，在这个经济中，所有国家都遵守规范、标准和做法，允许人员、思想、货物、资本自由流动；争端得到迅速、和平、公开的解决；贸易和商业支持工人，提高收入，保护环境，并为尽可能多的人创造机会。EPCC是与日本不断增长的伙伴关系的最新补充。”

布林肯在发言中强调：“除了所有这些不同的倡议和论坛，日本和美国之间的双边关系几乎涵盖了我们面临的每一个问题，从保护我们的国家安全，到捍卫人权，到推进我们对一个自由和开放的印太地区的愿景。我们今天所做的工作，共同明确我们的经济安全是我们整体国家安全和福祉的一个重要组成部分，我认为这恰恰强调了我们伙伴关系的重要性和广度及深度。我们对我们与日本的联盟关系深表感激。它可以追溯到几十年前，由我们两国人民之间珍视的家庭和友谊纽带维持。我们今天在这里所做的工作反映了这种伙伴关系的力量，但重要的是将其向前推进。”

林芳正向媒体表示：“为了有效应对这种危机，今天来自日本和美国的四位部长聚集在一起，讨论了各种各样的问题，包括各自国家的经济政策、区域经济秩序的建立和经济安全。这是对时间要求的回应，我相信它是一个强有力的信息，表明日美联盟在快速变化的国际经济中的适应性，以及日美两国在这一领域领导国际合作的决心。”

林芳正补充说：“今天我们讨论了以下几点并确认了合作。首先，我们讨论了一个基于规则的、自由和开放的国际秩序。由于经济对今天的外交有很大影响，日本和美国确认，我们将不仅从经济角度，而且从战略角度与志同道合的国家合作，以维护和发展国际秩序，确保经济安全。关于能源安全和粮食安全，我们讨论了对那些受到俄罗斯入侵乌克兰的严重影响的国家的援助。我还表达了日本对‘印太经济框架’的支持，以及随着美国在印太地区的经济秩序中发挥更积极的作用，并向两位部长表达了我强烈的希望，希望美国尽快回到《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）。”

林芳正说：“第二，我们讨论了对施加国际经济影响阻碍国际社会团结、扭曲不同国家外交政策的应对措施，并在共同意识上得到确认。经济胁迫问题也被七国集团埃尔马峰会讨论过，我希望能在七国集团广岛峰会上深化讨论。”他提及：“另外，关于不公平和不透明的发展融资，我希望日本和美国能够共同努力，确保所有国家遵守国际规则和标准。此外，我们同意，为了使日本和美国确保我们自己的竞争力和复原力，我们将继续促进基于去年4月同意的核心伙伴关系的合作。 我们还同意与志同道合的国家建立更强大的供应链合作。”

林芳正称：“我想重申，我们不追求保护主义或集团经济，但任何政策都会适当考虑到企业的透明度和可预测性。我希望我们能够利用日本主持的七国集团和美国主持的亚太经合组织等场合，继续与志同道合的国家深化我们在各相关领域的讨论。 我们已经同意定期举行部长级会议，我期待着我们的下次会议。”

值得一提的是，美日两国外长周五还举行了单独会议。据美国国务院介绍，双方“重申美日联盟在促进印太地区及其他地区的和平、安全和繁荣方面的极端重要性。布林肯国务卿重申美国坚定不移地支持乌克兰的主权和领土完整，并承诺继续与日本密切合作，追究俄罗斯的责任并结束其对乌克兰的侵略。国务卿和外长讨论了通过四方安全对话（Quad）合作以及美日与韩国和澳大利亚等志同道合的伙伴合作对于维护自由、开放、相互联系、繁荣、有韧性和安全的印太地区的重要性。”

日本外务省提及：“两位外长同意，两国将继续密切合作，处理有关中国的各种问题。两位外长还确认，两国在台湾问题上的基本立场没有改变，重申台海和平与稳定的重要性，这是国际社会安全与繁荣的重要因素，并同意鼓励和平解决两岸问题。此外，两位外长确认了与中国坦诚对话的重要性。”

日方指出：“两位外长都认为，美国在印太经济秩序中的参与正变得越来越重要。 在此背景下，林部长重申了他对‘印太经济框架’的支持，并敦促美国尽快回到CPTPP。两国外长同意通过定期交换意见继续密切合作，包括跟进‘美日安全磋商委员会’（2+2）和‘美日经济政策磋商委员会’（2+2的经济版本）的讨论。”