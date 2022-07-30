英国工业联合会总干事：大量英国企业正在削减与中国的经济关系

英国/中国/经贸

英国工业联合会（CBI）总干事丹克尔（Tony Danker）日前在接受《金融时报》采访时表示，大量的英国公司正在大规模削减与中国的经济关系，这可能会给该国的生活成本带来更大的压力。

广告 继续浏览后续

创建于1965年的英国工业联合会自称代表英国经济中的所有领域。其成员包括英国的公司和贸易协会，代表着19万家企业；它们总共雇用了近700万人。

丹克尔在采访中说，由于预计北京和西方之间的关系会进一步恶化，英国企业的首席执行官们正越来越多地将业务联系从中国转向其他国家。

丹克尔称，如果西方断绝与中国的联系，英国将需要寻找新的贸易伙伴并重新关注于旧的贸易伙伴，例如欧盟。他对此表示：“如果政治专家和安全专家们是正确的话，我们（英国和欧盟）都需要再次成为好朋友。”

丹克尔称：“目前与我交谈的每家公司都在重新思考他们的供应链，因为他们预计，我们的政治家们将不可避免地加速走向一个与中国脱钩的世界。”

英国保守党党魁的竞选仍在进行，两位候选人现外相特拉斯（Liz Truss）和前财相苏纳克（Rishi Sunak）都在对华政策上表达出强硬的态度。

丹克尔说，英国公司们正在重组它们的供应链，以应对日益强烈的对华强硬政治情绪。他说：“我们在世界上需要新的战略联盟。”丹克尔补充说，英国企业需要建立“复原力......在华盛顿，这就是他们所谈论的一切。”

丹克尔还警告说，物价将不可避免地上涨，尽管不是立即上涨。他说：“不需要一个天才就能想到廉价商品和更便宜的商品可能会成为过去。”

丹克尔表示，将中国从企业的供应链中移除，“将更加昂贵，从而导致通货膨胀，并将重新定义英国的贸易战略......这将不再是我们卖给谁，而是我们从哪里采购。”

报导指，英国工业联合会并不表示对哪位特定的保守党党魁候选人加以支持。相反，丹克尔说，他很高兴这两位候选人似乎都掌握了对积极商业战略的需求。

现任英国首相约翰逊（Boris Johnson）在回应企业对英国脱欧影响的担忧时曾说过一句著名的话：“去他妈的商业”。丹克尔调侃道：“鲍里斯·约翰逊说他想去他妈的商业，这是一个生动的建议，但我们正在寻找一种适当的关系。”他形容9月5日将选出新的首相，在多年的英国脱欧紧张局势之后，这可能是企业和政府之间关系的“重启时刻”。

丹克尔说：“我们无法承受关于英国脱欧或移民或绿色（问题）的旧争论。我们需要一个激进的增长计划，由企业提供信息。”他补充说：“我们已经经历了一个失去的十年，而且有可能再次失去十年。”

此外，跨国汽车制造商斯泰兰蒂斯(Stellantis)集团的首席执行官塔瓦雷斯（Carlos Tavares）警告说，中国政府对在该国经营的西方企业的干预越来越多。就在不久前，该集团放弃了在中国产吉普车的合资企业。

塔瓦雷斯告诉英国《金融时报》说，“政治议程的干预与日俱增”。他并表示，如果世界“破裂”，中国陷入与西方国家制裁对峙的情形，在该国设有工厂的竞争对手甚至可能失去这些工厂。塔瓦雷斯称：“作为一家西方公司，我们在中国做生意的方式正受到越来越多的政治干预。”

塔瓦雷斯表示，斯泰兰蒂斯集团在中国采取的进口汽车而不是在本地建造的“轻资产”方式是未来的最佳运营方式，该公司没有计划寻求开设工厂。