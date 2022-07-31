科特迪瓦:油气新发现助推经济

非洲经济 / 油气资源

西非国家科特迪瓦（Côte d’Ivoire），中文也被译作象牙海岸。该国东南沿海再传油气大发现。据报，意大利国家碳化氢公司埃尼集团（ENI）在去年发现的一个大油田附近，又有勘探新成果。有经济学家指出，油气资源储备的增加，将有益科特迪瓦，并使其经济基础多元化。

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据本台法广RFI法文网报导，意大利国家碳化氢公司埃尼集团（ENI）在科特迪瓦东南沿海（large d’Assinie）又有新的石油天然气大发现。

Image RFI Archive / Côte d’Ivoire 科特迪瓦 也被译作象牙海岸 (Carte : E. Dupard / RFI)

这次的新发现就在去年发现的油气田附近。油气储量估算刚刚增多了25%的科特迪瓦也因此提升它的经济雄心。

科特迪瓦的“鲸鱼”（Baleine）大油气田 -

本台法广RFI通讯员尤恩（Youenn Gourlay）2022年07月30日星期六发自阿比让（Abidjan）的消息说，这次的新发现确认了科特迪瓦的潜力。这一被命名为“鲸鱼”（Baleine）的大油气田的储量也随之提高。原油储量从20亿桶上升至25亿桶，天然气储量则增加9000亿立方英尺。双方的分配比率为：科特迪瓦国家52%，意大利油企为48%。

科特迪瓦“鲸鱼”（Baleine）2023年投产 -

一名经济学家指出，这将更多地促进已处于增长中的科特迪瓦经济。这些发现将强化和多元化科特迪瓦的经济基础。原油在2018年为科特迪瓦创造了5000亿非洲法郎的财富。人们都看到，发现的油气越多，国家财政才能找到足够的资金以运作。第一桶油预计要等到2023年第二季度。

科特迪瓦“鲸鱼”（Baleine）将有助振兴 -

这名经济学家还指出，这一大油气田将有助于科特迪瓦缓和汽油价格不断升高的压力，更好地满足电力之需。为了经济振兴，就得让所有的村庄实现电气化。而电力系统也需依赖原油和天然气。对民众而言，这些发现将是有益的。

科特迪瓦反对派和生态主义者也在叫好 -

本台法广RFI法文报导注意到，科特迪瓦的反对派和生态主义者也称赞油气资源的重大发现，但要求国家不要忘记让民众受益，并继续发展可再生能源。

RFI Image Archive / Côte d’Ivoire: nouvelle découverte de pétrole et gaz naturel. Sept nouveaux pays africains vont d'ici 2023 devenir producteurs voire exportateurs de pétrole et de gaz. (illustration) ©REUTERS/Brendan McDermid

.（翻译编辑：RFI法广电台 尼古拉）.

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