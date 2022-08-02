中国海关总署据报突禁数十家台湾食品厂商的产品进口

台湾/经贸/中国

据路透社周二援引中央社的消息报导，中国海关总署8月1日突然对台湾35家食品厂商的产品禁止进口，恐将对台湾食品业及农渔业造成重创。此举被认为是北京方面对美国众议院议长佩洛西（Nancy Pelosi）预计访台前发出的警告。

广告 继续浏览后续

据中央社查看中国海关总署官网的信息显示，产品类别“饼干、糕点、面包”项目中，台湾107家拿到在中国大陆注册编号厂商中，有35家状态呈现“暂停进口”，占比32%。

报导指，台湾企业于58项食品类别的3200笔登记中，目前共有2066笔被列为“暂停进口”，比例近65%，其中包括郭元益、裕珍馨、乖乖、义美、佳德、广达香、天和生物、葡萄王生技等多家知名厂商。

报导称，根据中国海关总署原始资料，有部分台湾进口产品项目被列为“注销”，由于无法得知遭注销的日期，因此本搜寻器并未列入。另外，同一业者多项产品可能在不同厂区生产，有可能出现同一业者部分产品暂停进口、其他产品仍为有效情况。

中央社的报导称，“糕饼商业同业公会全国联合会周二表示，中国从去年开始针对输销至中国的食品提出新规范，糕饼全国联合会收到卫福部公文通知后，即请糕饼烘焙业者提早因应，业者也都遵照规定至食品药物管理署‘输销中国大陆食品生产企业推荐注册专区’填报注册。”

报导称，“糕饼全国联合会指出，中国海关总署官网的产品类别‘饼干、糕点、面包’项目中，台湾糕饼及食品产业有数十家业者呈现‘暂停进口’状态；经调查，部份糕饼烘焙业者从去年中国提出新规范起，为避免受单一通路影响，已逐渐开始减少出口至中国市场，分散通路至东南亚、 美国等受到的影响较小。”

报导提及，“不过糕饼全国联合会也指出，部份业者中国市场还是占一定比例，目前销往中国大陆的产品，上周有顺利出货，本周部份厂商已停止生产订单，待时机明朗后再作后续生产作业。糕饼全国联合会指出，今天调查部份业者，业者表示突然被停止出货很错愕也很无奈， 期盼能尽速恢复正常，也期盼政府能协助糕饼食品业者媒合其他国际通路，分散市场，减少风险来因应，以求生存与发展。”

据台财政部统计资料显示，台湾2021年对中国大陆出口的食物及食品金额约为16亿8200万美元；其中，以调制食品为最大宗、出口值达6亿4621万美元；活动物及动物产品出口4亿3506万美元居次；饮料、酒类及醋，与植物产品出口值也分别达3亿3733万美元，及2亿3176万美元水准；动植物油脂出口值则为3203万美元。

同样在当天，台湾总统府介绍称，“总统府官网遭受境外DDoS攻击，攻击流量为平日的200倍，导致官网一度无法显示。”该机构表示，“经处置后，已于20分钟内恢复正常运作。面对境外势力持续的复合式资讯作战，政府各机关会持续加强监控。”