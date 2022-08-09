对华贸易相隔28年再现逆差 韩外长：面临不容易的挑战

韩中贸易

韩国外长朴振（右）9日透过视讯与在中韩侨及企业进行座谈

韩国今年5月对中国贸易时隔28年出现贸易逆差，中央社报道称，正在青岛访问的韩国外长朴振今天坦言，韩中两国关系面临「并不容易的挑战」，但仍会持续强化两国经济合作。

广告 继续浏览后续

中央社说，朴振今天通过视讯与在中韩侨及企业进行座谈，提到今年5月之后，韩国面临28年来首次对中国贸易逆差，他指出，韩中经济合作面临国际秩序重组的转化期，美中之间战略竞争激烈，贸易秩序、国际供应链也持续变化，「威胁国际秩序的不稳定因素持续扩大」。

根据韩国产业通商资源部统计，占韩国出口约25%的对中国出口额自今年5月起连续3个月低于进口额，使韩国整体出口即使在创下历年同期新高同时，仍连续4个月出现贸易逆差状况。

报道指出，受到疫情及中国国内的封锁政策影响，中国对韩国消费性产品需求快速减少，导致来自中国的化学原料、电池中间材等进口额因RCEP关税优惠增加同时，无线通信零件、计算机零件等家电相关产品对中国出口额却大幅减少。

朴振在会中表示，就韩国企业因疫情在中国面临的供应链及物流问题，韩国当局正通过外交管道与中方保持紧密合作，虽然尚未能达到当地侨民及企业的期待，但仍会继续努力解决问题。